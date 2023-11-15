تبنت فصائل عراقية مسلحة مهاجمة قاعدة للقوات الأميركية داخل الأراضي السورية بطائرة مسيرة أمس.



وقالت «المقاومة الإسلامية في العراق»، وهي مجموعة فصائل عراقية شيعية، في بيان، إن مسلحيها في العراق «استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل العمر النفطي بسورية بطائرة مسيرة». وأضاف البيان أن المسيرة «أصابت هدفها بشكل مباشر». وتقع قاعدة حقل العمر في دير الزور شرق سورية. وكانت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» هددت قبل أيام بـ «المزيد» بعد أعنف هجمات على مواقع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات المرتبطة به في شرق سورية، ردا على الهجمات المتكررة التي تستهدف القواعد الأميركية في شرق سورية.



وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال مؤتمر صحافي في سيئول «هذه الهجمات يجب أن تتوقف، وإذا لم تتوقف فلن نتردد في القيام بكل ما يلزم مرة أخرى لحماية القوات».



تصريحات أوستن جاءت بعد ساعات من ضربتين جويتين أميركيتين، أسفرتا عن قتل ثمانية مسلحين موالين لإيران، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



ونقلت «رويترز» عن مسؤول بالجيش الأميركي أمس الأول، أن القوات الأميركية والدولية تعرضت للاستهداف أربع مرات على الأقل في أقل من 24 ساعة بطائرات مسيرة وصواريخ، مضيفا انه لم تقع إصابات ولم تحدث سوى أضرار طفيفة في البنية التحتية.



وأضاف المسؤول لـ «رويترز»، أن القوات الأميركية تعرضت للاستهداف ثلاث مرات مساء الأحد ومرة واحدة ​​صباح الإثنين.