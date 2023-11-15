أعلنت شركة «جي تي سي» المختصة في إدارة الموانئ والعقود اللوجستية والمستودعات وتأجير المعدات والمولدات في دول الخليج، عن أرباح صافية بلغت 4.4 ملايين دينار لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مرتفعة بنسبة 36% عن الفترة ذاتها من العام السابق.



وجاءت هذه الأرباح مدعمة بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% إلى 21.6 مليون دينار لفترة التسعة أشهر من العام، كما ارتفعت ربحية السهم من 21.78 فلسا للسهم إلى 29.53 فلسا.



وبلغت الأرباح الصافية لفترة الربع الثالث لهذا العام 1.5 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 52% عن نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 7.3 ملايين دينار، مرتفعة بنسبة 9% عن الربع الثالث من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 10.21 فلوس، مرتفعة من 6.70 فلوس.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة «جي تي سي»، الشيخ علي فواز الصباح: «حققت الشركة أداء جيدا خلال الربع الثالث، حيث واصلت توسيع عملياتها في الأسواق التي تتواجد فيها، وكذلك ضمن خطوط أعمالها الأساسية من خلال الاستثمار في أصول وموارد جديدة، وهو ما مكنها من انتهاز فرص واعدة والاستحواذ على عملاء جدد، حيث زادت الشركة إمكانياتها في تلبية احتياجات مشاريع كبرى يتم طرحها في كل من الكويت والسعودية وقطر، بالإضافة إلى خدمة قاعدة عملاء أوسع، وهو ما يفتح الباب لمزيد من التنوع في مصادر الدخل. ومع هذا التوسع، حرصت الشركة على إدارة التكاليف بما يعزز استخدام الموارد لضمان النمو الذي تطمح له الشركة على المدى الطويل».



وبلغ إجمالي أصول الشركة بنهاية الربع الثالث 69.1 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 14% عن إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2022، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 4% إلى 49.1 مليون دينار.



وتواصل شركة «جي تي سي» التركيز على توسيع عملياتها في أسواقها الحالية، وتحديدا في السعودية وقطر حيث يتم طرح فرص جديدة. ومن غير المتوقع أن يكون للأحداث الجيوسياسية الأخيرة تأثير مباشر على العمليات.