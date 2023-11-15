طلال بارا



كشفت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات الوكيل المعتمد لعلامة ماكلارين التجارية في الكويت عن سيارة ماكلارين 720S الجديدة وهي الأخف وزنا والأقوى بين السيارات التي تنتجها ماكلارين على نطاق واسع.



وتم تجهيز 750S ذات الدفع بالعجلات الخلفية بمحرك V8، وهي متوافرة بنسختي الكوبيه والقابلة للكشف، وهي بدون أدنى شك سيارة خارقة بأصفى أشكالها، وتم تصميم السيارة وهندستها بعد دراسة دقيقة لماكلارين 720S الشهيرة، وتجمع 750S الجديدة بين التقنيات المتطورة لتقليص الوزن وتعزيز أداء مجموعة نقل الحركة والديناميكيات الهوائية والتميز الديناميكي للارتقاء بتجربة قيادة معيارية إلى آفاق جديدة، وتجدر الإشارة إلى أن ما يناهز 30% من مكونات 750S هي إما مكونات جديدة أو عبارة عن مكونات تم تعديلها وتغييرها من أجل تقديم تجربة أكثر تطورا وبالتالي منح السائق اتصالا عاطفيا أقوى بالسيارة.



وعلق مايكل ليترز، الرئيس التنفيذي في ماكلارين أوتوموتيف، قائلا: عندما تكون أمامك سيارة يعترف معظم السائقين بأنها سيارة معيارية، تصبح ترقية تلك التجربة مهمة غاية بالصعوبة، وبالتالي يكون عليك أن تعاين وتحلل كل التفاصيل الممكنة من أجل أن ترفع المعايير مرة جديدة.

وهذا ما قمنا به في 750S الجديدة، حيث عملنا على تعديل الوزن وأداء محرك V8 وقدرات السيارة الديناميكية الرائعة التي تجتمع لتوفير تجربة قيادة سيارة خارقة تصل إلى آفاق جديدة، مع مستويات جديدة من مشاعر الحماس والإثارة التي تمنحها للسائق مما يعزز قوة الارتباط العاطفي بالسيارة.



وبفضل المكونات المصنوعة من ألياف الكربون ومختلف الخيارات خفيفة الوزن، يبلغ وزن النسخة الكوبية 1277 كغم بأخف شكل جاف لها، مما يوفر نسبة طاقة إلى وزن رائدة في فئتها تبلغ 587 حصانا لكل طن.



وتم تصميم 750S سبايدر مع نفس التركيز على تقليص الوزن. وقد تم تزويدها بسقف صلب قابل للسحب (RHT)، ونظام حماية من الانقلاب، وبنية داعمة علوية خلفية مخصصة للهيكل الأحادي المصنوع من ألياف الكربون، وهذه هي قوة البنية الأحادية ألياف الكربون التي لا تحتاج إلى تعزيز إضافي.

وذلك يؤكد أن سيارة «سبايدر» هي على نفس القدر من الجاذبية من حيث نسبة القوة إلى الوزن الرائدة في فئتها مع 566 حصانا للطن الواحد مع أخف وزن جاف يبلغ 1326 كغم.



وينتج محرك V8 سعة 4 ليترات بشاحن توربيني مزدوج بقوة 750 حصانا وعزم دوران 800 نيوتن متر، أداء جبارا، وتتمكن 750S من التسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في غضون 2.8 ثوان وتتسارع من صفر إلى 200 كم/ ساعة في غضون 7.2 ثوان (7.3 ثوان لسيارة سبايدر).

هذا أسرع من أقرب منافس لها في كلا المقياسين. يتم تضخيم السرعات داخل علبة التروس من خلال ترس ناقل الحركة المطور واستراتيجية التحكم في الانطلاق المعدلة.



وقد أصبح نظام التعليق الهيدروليكي المرتبط بالتحكم الاستباقي بهيكل السيارة من ماكلارين، والذي يعرف بجمعه ما بين التحكم فائق الدقة بالهيكل مع القيادة المتوافقة بشكل ملحوظ، أكثر جاذبية مع نظام التعليق الهيدروليكي المترابط الجديد من ماكلارين PCC III. يوفر نظام الجيل الجديد مستويات أعلى من التعليق وهو جزء لا يتجزأ من القدرات الديناميكية التي تتميز بها 750S.



ويجمع التصميم الداخلي لسيارة 750S ما بين التكنولوجيا المبتكرة مع المواد الرائعة، ولكن الأهم هو أنه يركز بشكل أكبر على السائق. وبالتالي، تم تزويد السيارة بشاشات جديدة للمعلومات والأدوات على حد سواء، مع شاشة عرض تم تثبيتها على عمود التوجيه وتتحرك معه.

وقد تم تثبيت هذه الشاشة في صندوق يحتوي على أدوات التحكم من أجل اختيار أوضاع التحكم في مجموعة نقل الحركة ومفاتيح التحكم الموجودة على كلا الجانبين، مما يعني أنه بإمكان للسائق الانتقال بسهولة بين إعدادات الراحة Comfort والرياضة Sport والقيادة على الحلبة Track Active Dynamic مع إبقاء يديه على عجلة القيادة والتركيز الكامل على الطريق أمامه.



وتقدم 750S للسائقين مزايا أضافية جديدة مثل Apple CarPlay وشاشة المعلومات المركزية الجديدة، والتي تتميز برسومات أكثر دقة وأكثر تفصيلا لتعزيز تجربة السائق.

تمت إلى ذلك ترقية نظام كاميرا الرؤية الخلفية والرؤية المحيطية للحصول على دقة أعلى ووضوح أفضل، كما يعمل نظام رفع السيارة الجديد على رفع الجزء الأمامي من 750S في غضون أربع ثوان فقط مقارنة بـ 10 ثوان لسيارة 720S.



إضافة إلى ذلك، سيشعر السائقون باتصال عاطفي أقوى مع السيارة من خلال موقع المحرك المعدل وموضع العادم المكزي الجديد المستوحى من McLaren P1 والذي تم تعديل صوته لينتج جهيرا متميزا واضحا وتصاعديا بشكل لافت عند سرعات المحرك العالية.



يمكن أيضا لعملاء 750S الذين يخططون للقيادة على الحلبة أن يختاروا ترقية مكابح السيارة إلى مكابح مصممة هندسيا باستخدام أقراص من السيراميك وملاقط أحادية البنية مشتقة من نظام ماكلارين سينا، إضافة إلى مضخة دعم وتفريغ جديدة للفرامل وتقنية تبريد متكاملة مستوحاة من سباقات الفورمولا 1.

يمكن أيضا اختيار تجهيز السيارة بمقاعد سباق جديدة خفيفة الوزن مصنوعة من ألياف الكربون بشكل اختياري، وكذلك إطارات Pirelli P ZERO™ Trofeo R ومسامير العجلات المصنوعة من التيتانيوم خفيف الوزن.