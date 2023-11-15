إيمان الروضان: تطوير تجربة العملاء وتنمية مواردنا البشرية والاستثمار بالبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس الضمان الحقيقي لقوة علامتنا التجارية وتنميتها

فخورون بالإعلان عن تحقيقنا لهذا الإنجاز غير المسبوق الذي يؤكد أن «زين» هي شبكة الكويت الأولى

نواصل سعينا لتمكين وترجمة رؤية الكويت لتأسيس بنية تحتية رقمية ورفع مستوى النضج الرقمي بالمجتمع

ستيفن باي: سعداء بهذا الإنجاز الذي يؤكد جهود «زين» الكبيرة بتوفير تجربة اتصالات استثنائية لعملائها

شبكة «زين» حققت بجدارة أداءً قوياً وسرعات غير مسبوقة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2023



في إنجاز جديد يؤكد ريادتها بقيادة سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي، أعلنت «زين» عن كونها الشركة الأولى والوحيدة على مستوى الكويت التي حصدت 3 جوائز عالمية في العام نفسه من شركة «Ookla Speedtest» الرائدة عالميا في مجال ذكاء الشبكات وإحصاءات الاتصالات واختبار وتحليل الشبكات، وذلك عن الربعين الثاني والثالث من عام 2023.



وحصدت «زين» كلا من جائزة «أسرع 5G»، وجائزة «أفضل 5G لتجربة الفيديو»، وجائزة «أسرع إنترنت»، وذلك بعد تحقيقها أعلى النتائج في التحليلات التي أجرتها «Ookla» على مئات الآلاف من الاختبارات التي أجراها المستهلكون في الكويت، والتي شملت جميع شبكات الاتصالات الكبرى بكافة مناطق البلاد خلال الأشهر الماضية، حيث حققت شبكة زين بكل جدارة أعلى النتائج بين جميع الشبكات في الفئات الثلاث.



إنجاز غير مسبوق



وبهذه المناسبة، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لزين الكويت: «فخورون بالإعلان عن تحقيقنا لهذا الإنجاز غير المسبوق، والذي يؤكد أن زين هي شبكة الكويت الأولى، فقد أثبتنا مرة أخرى جدارتنا بالريادة السوقية، وعززنا صدارتنا وريادتنا في صناعة الاتصالات».



وأضافت الروضان قائلة: «إن استثمارنا المستمر في تطوير مهارات موظفينا وتنمية مواردنا البشرية هو العامل الرئيسي في تحقيق رؤيتنا واستكمال ريادتنا، كما أن تركيزنا على تطوير تجربة العميل ووضع رضا عملائنا غاية لاستثمارنا المستمر في شبكات الجيل الخامس والتطبيقات الرقمية هو الضمان الحقيقي لقوة علامتنا التجارية وتنميتها».



وتابعت بقولها: «بصفتنا مؤسسة مسؤولة وجادة في تحمل التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، فإننا نواصل بحماس وشغف سعينا لتمكين وترجمة رؤية الكويت ببناء بنية تحتية رقمية، ورفع مستوى الإدراك والنضج الرقمي في المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونتطلع لاستكمال ريادتنا بإطلاق تكنولوجيا 5.5G المتطورة، والتي ستفتح آفاقا جديدة».



سرعات غير مسبوقة



من جانبه، قال ستيفن باي المدير والرئيس التنفيذي لـ Ookla، إحدى قطاعات شركة Ziff Davis معلقا: «بعد إجرائنا عمليات تحليل مفصلة ودراسات متعمقة للاختبارات التي أجراها المستهلكون عبر منصتنا الرائدة ®Speedtest، تم منح زين جائزة أسرع 5G، وجائزة أفضل 5G لتجربة الفيديو، وجائزة أسرع إنترنت ضمن جوائز Speedtest من Ookla».



وتابع بقوله: «نمنح هذه الجوائز لمشغلي الشبكات الذين يظهرون أداء قويا وسرعات غير مسبوقة بالمقارنة مع الشبكات الكبرى الأخرى في السوق عن الربعين الثاني والثالث من 2023، ونحن سعداء بتقديم هذا الاعتراف لزين على تحقيقها هذا الإنجاز، فهو ثمرة لجهودها الكبيرة في تقديم تجربة اتصالات استثنائية لعملائها».



وتعتبر Ookla الشركة الرائدة عالميا بتحليلات الشبكات، وأصبحت على مدار ما يقارب عقدين من الزمن الوجهة الأولى والأكثر اعتمادا لقياس وتحليل سرعات الشبكات الثابتة والمتنقلة، وتقوم عبر منصاتها الرائدة عالميا Speedtest وDowndetector ومجموعة أخرى واسعة من حلول الأعمال بتحقيق أهدافها المتمثلة في جعل الإنترنت أفضل وأسرع وأسهل وصولا للجميع.



وتقوم حلول Ookla بالجمع بين البيانات التي يجمعها الجمهور والاختبارات المبنية على الأسس والأدوات العلمية لتقديم نتائج وحقائق يمكن الاعتماد عليها لتقييم الشبكات وتحسين جودة خدمة العملاء، وتقوم هذه الحلول بتمكين المشغلين والشركات والهيئات الحكومية والمؤسسات غير الربحية وغيرها لتحليل وتحسين وإشهار الشبكات حول العالم.



وتعتبر Ookla إحدى قطاعات شركة Ziff Davis، وهي الشركة الرائدة في مجالات الإنترنت والإعلام الرقمي وتندرج تحتها علامات تجارية رائدة في مجالات التكنولوجيا، والترفيه، والتسوق، والصحة، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا التسويق، ومقرها في سياتل بالولايات المتحدة الأميركية، ولها مكاتب إضافية حول العالم.



ويمكن الاطلاع على شرح كامل ومفصل للمنهجية التي تتبعها Ookla في تقييم النتائج، عبر زيارة speedtest.net/awards.

جائزة «أسرع 5G»



قامت Ookla بالمقارنة ما بين أكثر من 200 ألف اختبار لقياس سرعة شبكة الجيل الخامس التي أجراها المستهلكون في الكويت عبر منصتها الرائدة ®Speedtest الأكثر اعتمادا حول العالم، وذلك عبر تطبيقات الأجهزة الذكية لنظامي iOS وAndroid شاملة جميع الشبكات الكبرى بالبلاد خلال فترة الجائزة.



وقد تفوقت شبكة زين على باقي الشبكات بتحقيقها نتيجة 332.81، مع متوسط سرعة تحميل 405.32 ميغابيت في الثانية، ومتوسط سرعة رفع 31.99 ميغابيت في الثانية، ويتم احتساب النتيجة النهائية بناء على عدد من المعايير العلمية، مع التركيز على سرعات التحميل والسرعات المتوسطة كونها العامل الأهم الذي يستخدمه العملاء بشكل يومي.



وتعكس هذه الجائزة الجهود المستمرة التي تبذلها زين في تقديم شبكة 5G الأكبر والأقوى في الكويت، حيث تفردت في العام 2019 بكونها أول شركة أطلقت تكنولوجيا الجيل الخامس تجاريا، مما شكل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة، ومنذ ذلك الحين، تلتها العديد من الإنجازات في تطويع تقنيات 5G لتطوير تجربة العملاء الرقمية.



ومازالت «زين» تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية الخاصة بشبكتها للجيل الخامس 5G وفق أعلى المعايير العالمية، لتحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسرعات، وتعمل على تلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات، واكتشاف بيئات الأعمال التي توفرها هذه التقنية المتطورة، لخدمة كافة احتياجات عملائها الأفراد وعملاء الأعمال والهيئات والمؤسسات الحكومية وغيرها.



جائزة «أفضل 5G لتجربة الفيديو»



قامت Ookla بالمقارنة ما بين أكثر من 6 آلاف اختبار عبر منصتها الرائدة ®Speedtest عبر تطبيقات الأجهزة الذكية لنظامي iOS وAndroid المتصلة بشبكة الجيل الخامس، وتفوقت شبكة زين على باقي الشبكات بتحقيقها نتيجة 80.32 في اختبار الفيديو، وتم احتساب النتيجة النهائية بناء على خمسة معايير، تقيس كل منها جانبا مختلفا من تجربة مشاهدة الفيديو.



وتوفر «زين» لعملائها أكبر مكتبة لمحتوى الترفيه عبر شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى منصات الترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بحيث تقدم آلاف الساعات من محتوى الترفيه والرياضة عبر شبكتها الأكبر في البلاد، والتي تضمن من خلالها أفضل تجربة لمشاهدة المحتوى ليختاروا ما يفضلونه ويستمتعوا بمحتواهم المفضل في أي وقت ومكان.



جائزة «أسرع إنترنت»



قامت Ookla بالمقارنة ما بين أكثر من مليون اختبار لقياس سرعة الشبكة الثابتة، والتي أجراها المستهلكون في الكويت عبر تطبيقات ®Speedtest المختلفة الموصولة بالشبكات الثابتة، هذا بالإضافة إلى اختبارات أجريت عبر الهواتف المتنقلة المتصلة بشبكة Wi-Fi.



وتفوقت شبكة زين على باقي الشبكات بتحقيقها نتيجة 162.81، مع أعلى سرعة تحميل 473.23 ميغابيت في الثانية، وأعلى سرعة رفع 83.58 ميغابيت في الثانية، ويتم احتساب النتيجة النهائية بناء على عدد من المعايير العلمية، مع التركيز على سرعات التحميل والسرعات المتوسطة كونها العامل الأهم الذي يستخدمه العملاء بشكل يومي.



وتقدم الشبكات الثابتة سرعات استثنائية فائقة السرعة، مع أوقات استجابة (latency) قصيرة، مما يجعلها مثالية لعشاق الألعاب الإلكترونية، وتقوم «زين» عبر شبكتها المتطورة بتقديم باقات متنوعة لهذه الفئة من العملاء بما يناسب احتياجاتهم الفريدة لضمان أفضل تجربة، كما تقدم الشركة تشكيلة واسعة من منتجات الألعاب الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر المتطورة، والاكسسوارات الأصلية، وغيرها الكثير.