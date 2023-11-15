المتروك: التدريبات لاختبار جاهزية النظم والمرافق ودراية الموظفين بسبل مواجهة حالات الطوارئ



في إطار حرص بنك الكويت الوطني على أمن وسلامة موظفيه، نفذ البنك بنجاح تجربة إخلاء وهمية لفرع سينما السالمية بهدف الوقوف على مدى جاهزية فريق الأمن والسلامة في التعامل مع حالات الطوارئ، وأشرفت إدارة الأمن في البنك على تنفيذ الإخلاء الوهمي بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني والمرور والأمن العام في وزارة الداخلية وإدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام ورئيس إدارة الأمن ومكافحة الجرائم المالية في بنك الكويت الوطني، خالد المتروك: «تمثل هذه التدريبات أهمية قصوى في تأهيل الموظفين وإعدادهم من أجل الاستجابة الفورية في التعامل مع الأزمات والمخاطر، حفاظا على سلامتهم وسلامة عملائنا».



وأضاف المتروك أن الهدف من الإخلاء الوهمي هو اختبار مدى جاهزية النظم والمرافق ودراية موظفي البنك بسبل مواجهة حالات الطوارئ، إضافة إلى رفع خبرات الموظفين في ذلك الشأن.



وأكد أن أمن وسلامة موظفي البنك وعملائه تشكل أهم الأولويات بالإضافة إلى كونها ركيزة أساسية في تصميم جميع استراتيجيات العمل ولذلك لا يحيد البنك أبدا عن اتباع أفضل وأحدث المعايير العالمية المتعلقة بإجراءات الأمن والسلامة.



وأثنى على موظفي البنك بفضل ما أظهروه من وعي كبير أثناء الإخلاء من التزام بتنفيذ التعليمات الإرشادية واتباع الخطط واستخدام مخارج الطوارئ تحت إشراف موظفي إدارة الأمن.



وتقدم المتروك بالشكر للهيئات الحكومية التي لم تتوان في تقديم المساعدة في تنفيذ تجربة الإخلاء الوهمي وفي مقدمتها إدارة الدفاع المدني والمرور والأمن العام بوزارة الداخلية وإدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة.



ودأب بنك الكويت الوطني على تنظيم دورات تدريبية وندوات تثقيفية لموظفيه بانتظام حول إجراءات الأمن والسلامة انطلاقا من التزامه الراسخ بتطبيق أعلى معايير الأمان المعتمدة عالميا.