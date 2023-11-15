أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اسم العميل الرابح في سحب حملة «فتح حساب الدروازة إلكترونيا» خلال شهر أكتوبر، حيث فاز العميل عبدالمطلب محمد علي الكدرو. ويأتي هذا السحب بعد الخطوة المتقدمة التي قام بها البنك متمثلة بتجديد هذه الحملة المتميزة والمصممة لتوفير تجربة مصرفية رقمية مميزة، من أجل مكافأة عملائه ممن فتحوا حساب الدروازة إلكترونيا عبر منصاته الرقمية، سواء من خلال «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل».



وفي هذا الصدد، قال مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف: «ما تزال هذه الحملة الفريدة تشهد المزيد من التقدم عبر تتويج عملاء جدد في السحوبات الشهرية، وتوفير فرص أكثر لهم للتمتع بالمزايا والمكافآت التي تناسب أسلوب حياتهم العصري، مقابل فتح حساب الادخار إلكترونيا، إضافة إلى ابتكار أحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة. كما ان حساب الدروازة، الأقوى من نوعه في الكويت، يواصل استقطاب المزيد من العملاء المهتمين بالتوفير والادخار والربح، في الوقت ذاته، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها موظفو البنك، إلى جانب الثقة والدعم الدائم من قبل العملاء».



وأضاف: «إن هذه الحملة الفريدة والمستمرة للشهر العاشر على التوالي، تعكس التزام KIB باستراتيجيته الهادفة إلى تعزيز أسس الابتكار في التجربة المصرفية المتكاملة التي يقدمها لكافة شرائح عملائه، وذلك من خلال المزايا المتجددة، والتركيز على أولوية العميل وضرورة تلبية جميع احتياجاته».



وأشاد بالإقبال اللافت والنجاح المستمر الذي تشهده حملة فتح حساب الدروازة إلكترونيا، مدعومة بكفاءة فريق العمل، الاستجابة السريعة في الوصول الرقمي إلى الخدمات المتنوعة، والقيمة المضافة التي توفرها المكافآت والجوائز ضمن الحملة، إضافة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتج المصرفي الأقوى في فئته.