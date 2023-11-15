بعد أسابيع من الحصار والقصف الإسرائيلي غير المسبوق، تحول مجمع الشفاء الطبي ـ أكبر مشافي قطاع غزة ـ من مصدر للأمل بالشفاء إلى مقبرة جماعية، فقد حفر الفلسطينيون العالقون داخلها ويقدر عددهم بالآلاف مقبرة جماعية لدفن المرضى الذين توفوا جراء نقص كل شيء.



وقال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية لوكالة «فرانس برس»، إن «179 جثة» على الأقل دفنت أمس في «قبر جماعي» في موقع المؤسسة الاستشفائية، موضحا أن بينهم سبعة أطفال خدج توفوا جراء انقطاع الكهرباء ونقص الأوكسجين.



وأضاف «اضطررنا إلى دفنهم في قبر جماعي بعد تحلل جثامينهم، وعدم الموافقة على إخراجهم»، مشيرا إلى أن «جثثا تنتشر في ممرات المستشفى والكهرباء مقطوعة عن برادات المشارح» مع عدم دخول أي كمية من الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب الاسرائيلية.



وفي تصريح لقناة «الجزيرة»، أكد مدير مجمع الشفاء ان 40 من الجرحى استشهدوا داخل مجمع الشفاء خلال الايام الماضية. وقال إن «مجمع الشفاء تحول إلى مقبرة حقيقية للمرضى والجرحى». وأضاف «أجرينا عمليات جراحية لبعض الحالات الطارئة دون تخدير ودون أكسجين»، مؤكدا أن «أي شخص يتحرك داخل ساحات المجمع أو في محيطه يتعرض لإطلاق النار».



وكان الطبيب أحمد المخللاتي والمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أكدا أن الأمر كان خطير للغاية نظرا لعدم وجود أي غطاء أو حماية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقالا إنه لم تكن هناك خيارات أخرى لأن جثث الضحايا بدأت تتحلل.



وحذر القدرة من أن «عدد الشهداء مرشح للزيادة بسبب العجز عن تأمين الرعاية الطبية للمرضى والجرحى»، مؤكدا انه لم تتمكن أي سيارة إسعاف من دخول مجمع الشفاء الطبي منذ يوم الجمعة الماضي، وأن كل من فيه محاصر ومهدد بموت محقق، إن لم يكن بالقصف، فبسبب انعدام مقومات الحياة كالماء والطعام.



وردا على زعم إسرائيل انها عرضت حضانات متنقلة تعمل بالبطاريات حتى يمكن نقل الأطفال الخدج، قال القدرة انه لم يتم اتخاذ أي ترتيبات لتنفيذ مثل هذا الإخلاء.



وقال «ليس لدينا ما يمنع أن يتم نقلهم إلى أي مستشفى سواء في مصر أو الضفة الغربية أو لدى الاحتلال، ما يهمنا هو صحة وحياة هؤلاء الأطفال».



بدوره، قال الجراح د.مخللاتي لـ «رويترز» إن الخطر الرئيسي الآن هو الجثث المتحللة في الداخل، وأضاف «نحن على يقين من أن جميع أنواع العدوى ستنتقل لهذا السبب. اليوم سقطت أمطار قليلة.. كان الأمر فظيعا حقا، لم يتمكن أحد حتى من فتح نافذة، أو مجرد السير في الممرات بسبب الرائحة الكريهة».



من جهته، حذر عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أن الاوضاع بدأت تصل إلى مرحلة الانهيار الإنساني الكبير في قطاع غزة.



وقال إن الوكالة أمامها ساعات لوقف كافة برامجها الإنسانية بسبب نفاد الوقود ما يعني بدء مرحلة الانهيار الإنساني الكبير.



وأوضح أبو حسنة أن توقف عمليات أونروا سيعني عدم توافر أي مياه صالحة للشرب وتفاقم شامل لأزمة انعدام الأمن الغذائي لسكان قطاع غزة.



كما حذر من كارثة صحية كبرى جراء توقف محطات الصرف الصحي ما ينذر بتداعيات بيئية وتفشي غير مسبوق للأمراض المعدية والأوبئة. وكانت حكومة حماس ذكرت أمس الأول أن 11 ألفا و240 فلسطينيا قتلوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وبين القتلى 4630 طفلا و3130 امرأة، وفق المصدر نفسه.



إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس سيطرته على عدة مبان حكومية تابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة في وقت يحتدم فيه القتال المستمر منذ السابع من أكتوبر بين الجانبين.



وأكد الجيش في بيان، أن قواته «استولت على برلمان حماس (المجلس التشريعي) والمبنى الحكومي ومقر شرطة حماس وكلية هندسة كانت بمنزلة معهد لإنتاج وتطوير الأسلحة».



كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الجندية نوعاه مارسيانو (19 عاما) التي كانت ضمن الأسرى لدى «حماس»، وأكد «وفاة الجندية نوعاه مارسيانو من مستوطنة موديعين»، وأنه أبلغ العائلة.



وجاء الاعتراف بمقتل الجندية بعد أن نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مقطع فيديو تظهر فيه مارسيانو وهي تعرف عن نفسها وتدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف قصف غزة بالصواريخ. بعد ذلك نشر صورا لجثمانها الذي بدا ملطخا بالدماء، وقال إنها قتلت جراء القصف الإسرائيلي، ولم يوضح الجيش الإسرائيلي كيف قتلت الجندية. وبمقتل مارسيانو يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذي قتلوا في غزة منذ بداية الحرب إلى 47.



واتهمت حماس إسرائيل بـ «المماطلة» في المفاوضات التي تجرى عبر وساطة قطرية، بهدف الإفراج عن عشرات الأسرى في مقابل هدنة.



وفي الضفة الغربية، قتل ثمانية فلسطينيين على الأقل في اعتداءات الجيش الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها بشمال الضفة تخللتها محاولات لصد الهجوم.



وأكد أمين خضر، مدير مستشفى «ثابث ثابت»، مقتل خمسة شبان «تتراوح أعمارهم بين 21 و29 عاما، بحسب ما أفاد وكالة «فرانس برس».



من جهتهم، أفاد شهود عيان عن اشتباكات عنيفة دارت خلال العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي فجرا في طولكرم لتوقيف شبان فلسطينيين.