يواصل وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش تصريحاته المتطرفة والمستفزة، وأحدثها ما دعا إليه عبر منصة «إكس» لما وصفه بـ «الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول العالم هي الحل الإنساني الصحيح»، استنكارا واسعا.



وقال سموتريش، الذي يرأس أحد الأحزاب القومية الدينية المتطرف في ائتلاف بنيامين نتنياهو الحاكم، إنه يؤيد دعوة اثنين من أعضاء الكنيست الإسرائيلي كتبا في افتتاحية لصحيفة وول ستريت جورنال أن الدول الغربية يجب أن تقبل عائلات من غزة عبرت عن رغبتها في الانتقال إلى مكان آخر، معتبرا أن غزة لا يمكنها البقاء ككيان مستقل.



وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف في معظم أنحاء العالم العربي من أن إسرائيل تريد طرد الفلسطينيين من الأراضي التي يريدون بناء دولتهم عليها في المستقبل، في تكرار للتهجير الجماعي للفلسطينيين أيام نكبة عام 1948. وقال سموتريش في بيان «أرحب بمبادرة الهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم.. هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاما من اللاجئين والفقر والخطر».



واعتبر أن منطقة صغيرة مثل قطاع غزة لا تتمتع بموارد طبيعية لا يمكن أن تعيش بمفردها، وأضاف «لن تكون دولة إسرائيل قادرة بعد الآن على قبول وجود كيان مستقل في غزة».



ورد وزير الخارجية المصري سامح شكري على وزير المالية الإسرائيلي، معتبرا انها تصريحات «غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة جملة وتفصيلا».



ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري السفير أحمد أبوزيد، في بيان عن شكري، قوله «لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».



وأكد وزير الخارجية المصري أن «تصريح وزير المالية الإسرائيلي يعد تعبيرا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصريا ودوليا جملة وتفصيلا»، بحسب البيان. من جهته، أكد المتحدث باسم حركة «فتح» حسين حمايل لقناة «العربية» ان دعوة الوزير المتطرف متطرفة ومرفوضة.



وأضاف أن «الحل الإنساني الوحيد هو إقامة الدولة الفلسطينية»، مشيرا إلى أنه «لا دولة فلسطينية من دون غزة»، كما شدد على أن «غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ولن نقبل بغير ذلك».



وقال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان إن الاحتلال يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتكرار النكبة. وأضاف «نقول لسموتريتش إننا باقون على هذه الأرض وأنتم العابرون الجبناء، والمعركة لاتزال في بدايتها والقادم أكبر وأعظم».