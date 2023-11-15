أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه لمعلومات «موثوقة» أفادت بوجود «أعمال عنف على نطاق واسع» ضد قبيلة المساليت في إقليم دارفور، منددا بـ «تصاعد» العنف العرقي في السودان.



وقال ستيفان دوجاريك للصحافيين «نسعى لتأكيد معلومات موثوقة تلقيناها بشأن أعمال عنف على نطاق واسع تستهدف أفرادا من قبيلة المساليت في دارفور وخصوصا في الجنينة» كبرى مدن غرب دارفور.



وأضاف أن هذه المعلومات تشير إلى «أعمال عنف يزعم أن ميليشيات عربية ارتكبتها بين 4 و6 الجاري بتواطؤ محتمل من قوات الدعم السريع» التي تخوض حربا ضد الجيش منذ منتصف أبريل الماضي.



واوضح ان ذلك يشمل «عمليات اغتيال لرجال ونساء» من قبيلة المساليت غير العربية و«معاملة لا إنسانية ومهينة وإبعاد قسري لقبيلة المساليت التي لجأت إلى أرداماتا إحدى ضواحي الجنينة والى مناطق أخرى»، في إشارة أيضا إلى معلومات تتعلق بأعمال عنف ارتكبها «أفراد من ميليشيات المساليت ضد أفراد المجموعة العربية في الجنينة».



وذكر المتحدث الأممي أن «هذه التطورات تظهر للأسف تصاعد النزاع العرقي والطائفي في السودان»، داعيا جميع الأطراف إلى حماية المدنيين.



وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمانتين نكويتا سلامي قد قالت مؤخرا إن العنف في السودان يقترب من «الشر المطلق».