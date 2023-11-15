صوت مجلس النواب الأميركي على تمديد موازنة الحكومة الفيدرالية مجنبا بذلك الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة تداعيات كارثية «لإغلاق» حكومي كاد أن يكون وشيكا.

وقد مثل هذا التصويت الإيجابي نجاحا كبيرا لرئيس المجلس الجديد الجمهوري مايك جونسون، في أول اختبار حقيقي يواجهه منذ توليه مهام منصبه قبل أقل من شهر.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول قبيل جلسة التصويت في مجلس النواب، إنه سيستخدم «أصوات النواب الديموقراطيين لتمرير موافقة مجلس النواب على تمديد الموازنة الفيدرالية وتجنيب البلاد شللا ماليا» كارثيا.

وكانت موازنة الحكومة الفيدرالية ستنتهي عند منتصف ليل الجمعة/ السبت المقبلين، وفي حال كان فشل التوصل لتمديدها بحلول هذا الاستحقاق كانت وتيرة البلاد ستشهد تباطؤا فجأة، إذ كان سيحرم 1.5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، ولحدثت اضطرابات في حركة الملاحة الجوية، مع الاضطرار لإغلاق الحدائق الوطنية أمام الزوار.

وكان هذا التصويت متوقعا بدرجة كبيرة، لاسيما أن النواب من المعسكرين الجمهوري والديموقراطي يرفضون وضع «الإغلاق» الفيدرالي الذي لا يحظى بشعبية، خصوصا مع اقتراب عطلة «عيد الشكر».

الجدير بالذكر أن الانقسامات في الكونغرس الأميركي بلغت حدا جعل من المستحيل على النواب التصويت على موازنات لعام واحد، على عكس ما تفعله أغلب اقتصادات العالم.

وبدلا من ذلك، أصبح من المتعين على الولايات المتحدة أن تكتفي بسلسلة موازنات صغيرة لمدة شهر أو شهرين.