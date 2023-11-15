اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء في قطاع غزة، بعد قصف مدفعي متواصل في محيط المجمع الطبي وإطلاق نار كثيف.

ووجه الجيش الاسرائيلي تحذيراً إلى جميع المتواجدين في المستشفى، وطلب منهم البقاء في أماكنهم والتجمع في الممرات الداخلية للمجمع الطبي وعدم الاقتراب من النوافذ او الخروج من المباني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان انّ وحداته اقتحمت المجمع الطبي لتنفيذ عملية عسكرية "دقيقة ومحدّدة الهدف" ضد حركة حماس "في منطقة محدّدة" داخل مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة، أكبر مستشفى في قطاع غزة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وضرورات عملياتية".

وأكد الجيش في بيانه أن وحداته المقتحمة "تضمّ طواقم طبّية ومتحدّثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محدّدة للاستعداد لهذه البيئة المعقّدة والحسّاسة، بهدف عدم إلحاق أيّ ضرر بالمدنيين الذين تستخدمهم حماس دروعاً بشرية".

ونوه إلى أن القوات الاسرائيلية دعت جميع مسلحي حماس المتواجدين في المستشفى إلى الاستسلام.

وتعرض هذه العملية العسكرية الاسرائيلية حياة المرضى والجرحى ومرافقيهم والطواقم الطبية للخطر، اضافة الى النازحين المدنيين الموجودين في المجمع الطبي.

وأتى بيان الجيش الإسرائيلي بعيد إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لقناة "الجزيرة" الفضائية أن إسرائيل أبلغت المسؤولين بأنها ستداهم مستشفى الشفاء قبل فترة وجيزة من الاقتحام للمجمع الطبي بعد أن حاصرته لعدة أيام.

وأشار القدرة إلى أن المسؤولين في غزة أبلغوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحذير الإسرائيلي.

يشار إلى أن مستشفى الشفاء في غزة يضم آلافاً من الفلسطينيين من مرضى وطواقم طبية ومدنيين نازحين جرّاء الحرب المستعرة منذ السابع من أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة حماس.

وقد نفت "حماس" الاتهامات التي وجّهتها إليها الولايات المتّحدة باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لغايات عسكرية، مؤكّدة أنّ هذه "الأكاذيب" هي "بمثابة ضوء أخضر أميركي" لارتكاب إسرائيل "مزيداً من المجازر الوحشيّة بحقّ المستشفيات".

واتّهمت الولايات المتّحدة الحركة استناداً الى معلوماتها الاستخباراتية الخاصة، باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لتنفيذ عمليات عسكرية، وخصوصاً مستشفى الشفاء.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي إنّ حركتي حماس والجهاد الاسلامي تستخدمان "مركز قيادة وسيطرة انطلاقاً من مستشفى الشفاء".

وأضاف "لدينا معلومات تؤكد أنّ حماس تستخدم هذا المستشفى بالتحديد مركز قيادة وسيطرة وعلى الأرجح لتخزين معدّات وأسلحة. إنها جريمة حرب".