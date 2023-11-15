توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل وغائم ورطب لنهار اليوم الأربعاء، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار .

أما ليلا سيكون الطقس معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما ورطبا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 26 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 20 درجة مئوية.