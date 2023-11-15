Note: English translation is not 100% accurate
رئيس مجلس الأمة يفتتح جلسة المجلس التكميلية لمتابعة جدول الأعمال
الأربعاء
2023/11/15
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 756
- عبدالله الأنبعي: استبشرنا خيراً في الأراضي التي منحت للتأمينات وتولدت فكرة لإنشاء شركة مدن طبية لكن المفاجأة اكتشفنا أنه في عام 2012 تم إنشاء مثل هذه الشركة هل يعلم عنها أحد؟ وهي لم تمارس نشاطها حتى الآن
- حمد المطر: أتمنى تفعيل التوصيات الخاصة بفلسطين..وظاهرة الغش أثرت على التخصصات الطبية وقرار وزير التعليم الأخير لا توجد به عدالة وقضية الشهادات المزورة يجب إنهاء تقاريرها..وقضية تعديل الدوائر أصبحت ضرورة
- حسن جوهر: الحكومة أنفقت خلال السنوات الأخيرة حوالي 4 مليار دينار للبعثات الدراسية ومع ذلك نحن نعاني من عدم العدالة في توزيعها وتدني مستوى التخصصات.. ونقترح إنشاء جامعة طبية
- مجلس الأمة ينتقل إلى بند الأوراق والرسائل الواردة مع تمديد الوقت المخصص البند
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح جلسة المجلس التكميلية لمتابعة جدول الأعمال
اقرأ أيضاً