(1) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم.

(2) رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تولي سموه ولاية العهد.

(3) رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

(4) رسالة من عضو مجلس الأمةلتكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالمتابعة مع وزارة الصحة لسرعة إنشاء مركز لعلاج الإدمان، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى المحددة بنص الرسالة.

(5) رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بإضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (65) من قانون التأمينات الاجتماعية، إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص.

(6) رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بنظر ومتابعة الموضوعات المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.

(7) رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة والمتعلقة بموضوع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وموضوع قانون تحديد الدوائر الانتخابية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للاختصاص.

(8) رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي.

(9) رسالة من عضو مجلس الأمة / حمد عبد الرحمن العليان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف الابتعاث للجامعات داخل الكويت وخارجها.

(10) رسالة من عضو مجلس الأمة / عبد الله تركي الأنبعي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة وبحث مشكلات شركة مدينة الكويت الطبية.

(11) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس الموقر الموافقة على تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية تجاه بنك الكويت الصناعي إعمالا للبند (4) من المادة (5) من قانون ديوان المحاسبة، مع إدراج الملاحظات أو المخالفات المالية التي تسفر عنها رقابة الديوان في تقريره السنوي.

(12) رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية وسبل معالجتها، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

(13) رسالة من رئيس لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

(14) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. عبد العزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي ببحث الأسس التي بنيت عليها المراسيم والقرارات واللوائح والنظم المالية المشار إليها بنص الرسالة ومدى ارتباطها مع تحقيق أهداف الميزانية العامة السنوية للجهة وللدولة، على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

(15) رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي والمحددة بنص الرسالة.

(16) رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية للاختصاص.

(17) رسالة من عضو مجلس الأمة / مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بتقصي وبحث مدى كفاءة الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة في البلاد وزيادة عدد مقاعد البعثات الداخلية مقارنة بالخارجية.

(18) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الإسكان والعقار بد راسة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

(19) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. محمد حسين المهان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث موضوع معاناة الطلبة في مناطق البلاد الجنوبية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.

(20) رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة

(21) رسالة من عضوي مجلس الأمة / أحمد حاجي لاري ومبارك هيف الحجرف يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

(22) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة أسباب تدني المستوى التعليمي وبيان الحلول اللازمة للقضاء على ظاهرة الغش في المدارس.

(23) رسالة من عضوي مجلس الأمة / أسامة عيسى الشاهين ود. حمد محمد المطر يطلبان فيها قيام كل لجنة من لجان مجلس الأمة والشعبة البرلمانية والأمانة العامة لمجلس الأمة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي وافق عليها المجلس بشأن القضية الفلسطينية والانتهاكات الصهيونية، على أن ترفع اللجان تقريراً بذلك للمجلس في ختام عملها.

(24) رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة :

تكليف اللجنة بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية ذات الصلة لتبيان الحقائق وتوضيح المواقف حيال الادعاءات التي وردت في بيان اللجنة الأولمبية الدولية المشار إليه بنص الرسالة.

(25) رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ينهي فيها إلى المجلس الموقر عن نية اللجنة عقد ورشة عمل البحث ومناقشة التعديلات على قانون الدوائر الانتخابية ودعوة أعضاء مجلس الأمة والفعاليات السياسية والمهتمين وجمعيات النفع العام في البلاد، وذلك في مسرح مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2022.

(26) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث ودراسة أسباب انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روسي لعلاج السرطان) من البلاد.

(27) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ودراسة موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية غير المعتمدة في التعليم العام والعالي.

(28) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والماني ببحث ودراسة موضوع مصاريف مشاركة دولة الكويت في معرض (إكسبو 2020) الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

(29) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها إحالة تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والرقابة على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة المدرج على جدول أعمال لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي للاختصاص.

(۳۰) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة / شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمـل ببحـث أسـبـاب تـأخير صـرف مكافأة الصفوف الأماميـة للمتظلمـيـن مـن العاملين في وزارة الصحة.

(۳۱) رسالة مـن رئيس لجنـة الأولويـات يطلـب فيهـا إجـراء التعديلات المحددة بنص الرسالة على جدول أعمال الجلسة.

(۳۲) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة / د. حمـد محمـد المطـر يطـلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائـي بـالتحقيق فـي أسـباب تلـف معظـم الزراعـات التجميليـة والأشجار والمساحات الخضراء بالمناطق السكنية وغيرها.

(۳۳) رسـالـة مـن رئـيس لجنـة الشـؤون الداخليـة والـدفاع يطلـب فيهـا إحالة الموضوعات المحـددة بنص الرسالة والمدرجـة علـى جـدول أعمالهـا إلـى لجنـة تمكين التحول الرقمـي والـذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية للاختصاص.

(٣٤) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة د. حمـد محمـد المطـر يطـلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد ببحـث ودراسـة سبل تطـوير كـل مـن مؤسسات التعليم العالي وآليـة البعثات وربـط مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل.