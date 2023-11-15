مديرة اليونيسيف تدعو من غزة الى "إيقاف هذا الرعب"

"الأمم المتحدة" تندد باقتحام جيش الاحتلال "المروع" لمستشفى الشفاء

حضّ رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الكيان الصهيوني على ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس"، مشددا على ضرورة وقف قتل "النساء والأطفال والرضّع" في الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.

وأتت تصريحات ترودو قبيل اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، وهو الأكبر في القطاع الفلسطيني.

وحضّ رئيس الوزراء الكندي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس".

وأضاف في تصريحات ليل الثلاثاء إن "المأساة الانسانية التي تتكشف في غزة تدمي القلب، خصوصا المعاناة التي نراها في مستشفى الشفاء ومحيطه".

وقال "العالم يتابع عبر شاشات التلفزة، عبر منصات التواصل، نسمع شهادات الأطباء، أفراد العائلات، الناجين، الأطفال الذين فقدوا أهلهم ... العالم يشهد هذا القتل للنساء والأطفال والرضّع. هذا يجب أن يتوقف".

وشدد ترودو أن على حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ العام 2007، أن "تتوقف عن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية"، مؤكدا ضرورة أن تفرج الحركة عن كل الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وشدد ترودو على أن "ثمن العدالة لا يجب أن يكون المعاناة المتواصلة لكل المدنيين الفلسطينيين. حتى الحروب لها قوانين"، معتبرا أن "كل حياة بريئة هي على قدر المساواة، سواء كانت فلسطينية أو إسرائيلية".

من جانبها نددت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل، اليوم الأربعءا، بالمشاهد المفجعة التي رأتها خلال زيارة قامت بها إلى قطاع غزة في خضم الحرب بين الكيان الصهيوني وحركة حماس، مطالبة بـ"إيقاف هذا الرعب".

وقالت راسل التي زارت جنوب القطاع "إن ما رأيته وسمعته كان مفجعا. لقد تحملوا القصف والخسارة والنزوح المتكرر. داخل القطاع، لا يوجد مكان آمن ليلجأ إليه أطفال غزة المليون"، مضيفة "وحدهم أطراف النزاع هم الذين يمكنهم إيقاف هذا الرعب حقاً".

وفي حين نددت الأمم المتحدة باقتحام الجيش الإسرائيلي "المروع" لمستشفى الشفاء، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها الشديد من اقتحام مستشفى الشفاء.



