عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثالثة من (N4) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 254 قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 29/2/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 16 و 19 نوفمبر 2023 و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 22 نوفمبر 2023 .
واضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن التصريح عليهم الحضور ً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت الى انه من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 20/11/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفيما يلي الاسماء :
0001 هادي ناصر هادي الهاجري
0002 عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي
0003 فايز فالح مناور العازمي
0004 فهد متاعب متعب العازمي
0005 سالم سيار محسن العنزى
0006 وليد سعيد زيد العازمي
0007 سعد مخلد صلبى المطيري
0008 فواز رويشد دليم الرشيدى
0009 سالم قلفيص ناصر الهاجرى
0010 مبارك حمود سعدون الطشه
0011 عبدالله مبارك فهد الداهوم
0012 نواف هادي فالح الرشيدي
0013 زامل عبدالله راشد الفجى
0014 فيصل متعب عبدالله الرشيدى
0015 حمد ساير اوسيمر العازمى
0016 فيصل ابراهيم عايد الشمرى
0017 راشد ثلاب راشد الهاجري
0018 فهد حمود مناور الحبيني
0019 محسن عبدالله عايد العازمي
0020 عبدالله احمد عبدالله العبيد
0021 عمر سالم صويان العجمي
0022 احمد سالم سلمان غانم الغوينم
0023 حمدان مجبل فالح الداهوم
0024 محمد نومان مريزيق
0025 مشعل فالح مناور العازمي
0026 حسين اسماعيل ابراهيم خورشيد
0027 طلال ناشى غنام العازمي
0028 فواز الحميدى معزى العازمى
0029 فالح فهد ناصر الزعبي
0030 مشعل مرزوق عويتان العازمى
0031 جعيثن عبدالله مبارك العبيدان
0032 فيصل احمد مفرح العازمي
0033 خالد فالح مبارك الشمالي
0034 عادل مطلق جريد شداد المطيري
0035 فيصل مليح مهل الرشيدى
0036 يوسف مريط عواض العازمى
0037 عبد الله دليم رفاعى المطيرى
0038 ثامر علي عبدالله العيبان
0039 نايف منصور قنور منصور
0040 مشارى فهد ناصر العازمى
0041 فهد عوض فالح راعي الفحماء
0042 رائد عبدالرضا محمد علي التراكمه
0043 احمد فالح حمدان علي
0044 ليليه مجبل فلاح الهبيده
0045 عواض عجب عبدالله المطيري
0046 فايز عوض سحم الرشيدي
0047 عبيد علي راشد بريج العازمي
0048 عبدالله علي راشد العازمي
0049 فهد حمد عبدالله العزب
0050 خليفه عبدالله حمد الحميده
0051 عمار نوري جاسم الرامزي
0052 خالد فالح مرضى العازمى
0053 بندر بدر الحميدى العبدلى
0054 مرزوق اضبيان مرزوق العازمى
0055 طلال محمد عيد العدواني
0056 مبارك ماطر حمود العازمى
0057 فواز غانم سعيد العماني
0058 يوسف محمد عباس الميل
0059 سعد سلطان عبدالله السهلى
0060 مشارى فهد نواف الفضلي
0061 عبدالله مبارك خالد العازمي
0062 داهم راجح داهم القحطاني
0063 علي محمد علي الشهاب
0064 هاني فهد عيسي الخضر
0065 شافي محمد شافي العجمي
0066 علي خميس عبدالله خضير
0067 مشعل عبدالهادي سعد العميره
0068 ابراهيم فيصل شهاب بوعركي
0069 عبدالله مبارك محمد الدوسري
0070 شبيب فهيد سالم العازمي
0071 بدر الحميدي مناور الخالدي
0072 احمد سالم قرموط الطشه الرشيدي
0073 احمد محمد علوش العازمى
0074 حمد خلف غالب المطيري
0075 فالح سالم محمد الهاجرى
0076 جمال صطام عبدالله العتيبي
0077 سلمان شبيب مبارك العازمي
0078 خالد عيسى موسى القروى
0079 على جمال عيسى بلوشى
0080 مشارى حمد مفلح العازمي
0081 خالد عبدالله عضيب سعد
0082 محمد حمود فالح مجلاد العازمي
0083 نايف راشد فرحان العازمى
0084 مشاري مطر ادهام الزيد
0085 نايف رفاعي الدباغ العازمي
0086 ابراهيم علي صالح الرشيدي
0087 احمد عبدالله مرزوق الغريب
0088 سالم حمد عواد سالم
0089 نواف سعد ندا العازمي
0090 حمدان براك مصبح العازمي
0091 سعود صالح قبلان الحيان
0092 عبدالله عيسى عبدالله الصايغ
0093 مشعل عطيه طه العنزى
0094 فهد ذياب نقا العازمي
0095 سعود سعد صقر المطيري
0096 عبدالعزيز سعود حميدى الوطرى
0097 فيصل فهد على الخنفور
0098 خميس محمد ناصر العجمي
0099 عبدالرحمن مبارك محسن الدماج
0100 مهند نوار قطيم العتيبي
0101 بدر راشد جنبان المرى
0102 خالد عبدالله ناصر العتيبي
0103 على سامى محمد العلى
0104 محمد ضويحي سلطان العجمي
0105 عبدالله محمد حمد العجمى
0106 فهيد عبدالله مبارك العازمي
0107 ضارى شعيفان عبيد العتيبي
0108 فاضل على عبدالرحمن المرى
0109 عبدالله عيسى حمزه الفيلكاوى
0110 عبدالله عبيسان الحميدي المطيري
0111 خالد محمد مسفر الهاجري
0112 علي عبدالمجيد سليمان سليمان
0113 عبدالهادى محمد مرزوق العواد
0114 مبارك محمد مرزوق العازمي
0115 مبارك سعد محمد العازمي
0116 جمعان حماد عامر العازمي
0117 محمد شبيب مبارك العازمي
0118 حمد ارشيد فالح العازمي
0119 فلاح سعد جليل الراجحي
0120 حمد سالم طالب المري
0121 مساعد ماجد جاسم العنزي
0122 نايف مبارك سالم العازمي
0123 منصور هادي نصار المحرول
0124 علي حسين سلطان البلام
0125 نايف محمد كميخ العجمى
0126 عبدالله ندا فهد المطيري
0127 سعود عايض حمد العجمي
0128 هادي عبدالمحسن مسفر العجمي
0129 نواف حجي ناصر غريبن
0130 فواز جلوى مطر العازمى
0131 نايف رفعان وحير العجمي
0132 ناصر مبخوت محمد العجمى
0133 عبدالله حمود مرزوق هداب
0134 نواف على خالد الزعبى
0135 سليمان سبيل زايد العازمي
0136 حمود سعد محمد العازمي
0137 بدر محمد حمود سعد
0138 على عيد محمد العازمى
0139 سالم سعود عبيد الكحلاوي العازمي
0140 بدر مطلق حماد العازمي
0141 نصار عايض ناصر المطيري
0142 فواز هادى محمد النمران
0143 خالد وليد عبدالله العون
0144 محسن السيد محسن سعود الصواغ
0145 حمد ناصر نوار العازمي
0146 خالد محمد عبدالله الحوطي
0147 رجب مروان محمد عبدالقادر
0148 عبدالعزيز عبدالرزاق عبدالله مظفر
0149 محمد يوسف يعقوب الخليفى
0150 عبيد سلمان سالم المطيرى
0151 فايز فالح راشد سالم
0152 بدر محسن عيد العازمي
0153 براك عبدالله يوسف ملك ال هيد
0154 محمد خالد حميد العازمي
0155 محمد فهد سعيد العجمي
0156 مشعل عبدالرزاق عبدالنبى العريان
0157 سلطان مقبل ردن الديحاني
0158 محمد سالم محمد بوعويان
0159 فيصل عبدالهادى سعد العميره
0160 طالب صقر جريش العتيبى
0161 محمد خالد حسين المانع
0162 عوض مسعود محمد العجمي
0163 محمد فاضل فالح العجمي
0164 محمد صغير محمد العجمى
0165 فايز راشد مسلم الشحومى
0166 احمد غازى شويش اللميع
0167 فرحان سعد حمود الزعبي
0168 عبدالله مطلق مرزوق العازمي
0169 مهنا عبدالمحسن ناصر المصيليت
0170 عبدالعزيز عبدالمحسن ناصر المصيليت
0171 بدر سعود مبارك العازمى
0172 عبدالله جاسم محمد الكندرى
0173 فايز عبدالله عبدالهادى الحجيلان
0174 محمد مزيد مرزوق العامر
0175 عبدالله محمد بادي العتيبي
0176 ثامر مرزوق فالح العازمي
0177 حسين على حسين الصالح
0178 منصور وسمي محمد الدوسري
0179 فيصل حمود غنيم الصويلح
0180 محمد مرزوق ضيف الله العتيبي
0181 طلال ناصر على بن بحلق
0182 نايف ناصر دغش السهلى
0183 سامي صالح سبيل العازمي
0184 متعب راضي مسلم الدماج العازمى
0185 ناصر عبيد حجى الرشيدى
0186 حسين عايض حسين العجمى
0187 فهد جازى متعب الرشيدى
0188 عبدالله عايض نبزان العازمي
0189 فايز مرزوق فلاح العازمي
0190 سلطان مدعث عبدالله العجمي
0191 محمد ماضى راشد الغريب
0192 فيصل مطلق مترك العجمي
0193 احمد مسلم سعران الدماج
0194 وليد خالد على العازمي
0195 منور فالح محمد العازمى
0196 على سالم مطلق العازمى
0197 احمد عقاب عبدالله العازمي
0198 فيصل خالد عيد العازمي
0199 سالم حمدان على بن بحلق
0200 صالح مطلق فلاح العازمي
0201 عبدالرحمن دخيل فلاح الرشيدي
0202 محمد عبدالله سلطان عرمان
0203 ناصر ثنيان محمد العراده
0204 انور حيدر خضير دنبوه
0205 محمد شريد دليميك العازمي
0206 عيد ربيع مسلوب الرشيدي
0207 فواز فهد محمد السعيد
0208 حزام زيد محمد انديله
0209 خالد شبيب رجا البغيلي
0210 سامى سعود سالم العازمى
0211 محمد ضيدان مسلم العجمي
0212 خالد عماش فهاد عماش
0213 جراح عايض معيفى المطيري
0214 يوسف اسماعيل رمضان مال الله
0215 على سعد فهد الرميضى
0216 قحصان مفرح زايد العجمى
0217 فهد حمود محمد العتيبى
0218 علي مشعان غلوم اشكناني
0219 بدر مران رجيبان الحربي
0220 ناصر محمد سعد العجمى
0221 فهد غزاي بن معلا المطيري
0222 حمد مسعود طالب المري
0223 خالد رفاعى الدباغ العازمى
0224 ضاوي ناحي طالع المطيري
0225 محمد خليفه عبدالله المطيري
0226 جمعان سيف حمود العازمي
0227 خالد عوض دبيس الغريب
0228 طلال حنيف جابر الحنيف
0229 مبارك زيد حمود الهاجري
0230 احمد فالح خليفه العازمي
0231 نايف عبدالعزيز عبدالحميد بوحمد
0232 على منادى مطلق النمران
0233 على محسن على الحربي
0234 نادر مساعد محمد الحماد
0235 طارق بجران على العواد
0236 علي حسين مجبل العازمي
0237 طلال محمد مطلق العازمى
0238 عيد مبارك سالم بوضريس
0239 محمد راشد سلطان العجمى
0240 حمد عادل جاسم العبيد
0241 عبدالله فالح محمد الدوسرى
0242 فهد على عبدالله العجمى
0243 فهد غضبان شبيب العازمى
0244 حبيب غلوم عبدالله حسن
0245 سعد محسن ماضى العجمى
0246 سعد هادى غنام السهلى
0247 فايز عبدالله غنام العتيبى
0248 عبدالله حيلان على الحربى
0249 فيصل خالد عبيد الدوسري
0250 جزاع شاعي حصيبان غالي
0251 فهد على محمد العجمى
0252 ثامر فالح هلال المطيري
0253 بدر محمد فهد نفل
0254 ناصر محمد حمود الثويمر