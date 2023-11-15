عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثالثة من (N4) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 254 قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 29/2/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 16 و 19 نوفمبر 2023 و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 22 نوفمبر 2023 .

واضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن التصريح عليهم الحضور ً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت الى انه من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 20/11/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي الاسماء :

0001 هادي ناصر هادي الهاجري

0002 عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي

0003 فايز فالح مناور العازمي

0004 فهد متاعب متعب العازمي

0005 سالم سيار محسن العنزى

0006 وليد سعيد زيد العازمي

0007 سعد مخلد صلبى المطيري

0008 فواز رويشد دليم الرشيدى

0009 سالم قلفيص ناصر الهاجرى

0010 مبارك حمود سعدون الطشه

0011 عبدالله مبارك فهد الداهوم

0012 نواف هادي فالح الرشيدي

0013 زامل عبدالله راشد الفجى

0014 فيصل متعب عبدالله الرشيدى

0015 حمد ساير اوسيمر العازمى

0016 فيصل ابراهيم عايد الشمرى

0017 راشد ثلاب راشد الهاجري

0018 فهد حمود مناور الحبيني

0019 محسن عبدالله عايد العازمي

0020 عبدالله احمد عبدالله العبيد

0021 عمر سالم صويان العجمي

0022 احمد سالم سلمان غانم الغوينم

0023 حمدان مجبل فالح الداهوم

0024 محمد نومان مريزيق

0025 مشعل فالح مناور العازمي

0026 حسين اسماعيل ابراهيم خورشيد

0027 طلال ناشى غنام العازمي

0028 فواز الحميدى معزى العازمى

0029 فالح فهد ناصر الزعبي

0030 مشعل مرزوق عويتان العازمى

0031 جعيثن عبدالله مبارك العبيدان

0032 فيصل احمد مفرح العازمي

0033 خالد فالح مبارك الشمالي

0034 عادل مطلق جريد شداد المطيري

0035 فيصل مليح مهل الرشيدى

0036 يوسف مريط عواض العازمى

0037 عبد الله دليم رفاعى المطيرى

0038 ثامر علي عبدالله العيبان

0039 نايف منصور قنور منصور

0040 مشارى فهد ناصر العازمى

0041 فهد عوض فالح راعي الفحماء

0042 رائد عبدالرضا محمد علي التراكمه

0043 احمد فالح حمدان علي

0044 ليليه مجبل فلاح الهبيده

0045 عواض عجب عبدالله المطيري

0046 فايز عوض سحم الرشيدي

0047 عبيد علي راشد بريج العازمي

0048 عبدالله علي راشد العازمي

0049 فهد حمد عبدالله العزب

0050 خليفه عبدالله حمد الحميده

0051 عمار نوري جاسم الرامزي

0052 خالد فالح مرضى العازمى

0053 بندر بدر الحميدى العبدلى

0054 مرزوق اضبيان مرزوق العازمى

0055 طلال محمد عيد العدواني

0056 مبارك ماطر حمود العازمى

0057 فواز غانم سعيد العماني

0058 يوسف محمد عباس الميل

0059 سعد سلطان عبدالله السهلى

0060 مشارى فهد نواف الفضلي

0061 عبدالله مبارك خالد العازمي

0062 داهم راجح داهم القحطاني

0063 علي محمد علي الشهاب

0064 هاني فهد عيسي الخضر

0065 شافي محمد شافي العجمي

0066 علي خميس عبدالله خضير

0067 مشعل عبدالهادي سعد العميره

0068 ابراهيم فيصل شهاب بوعركي

0069 عبدالله مبارك محمد الدوسري

0070 شبيب فهيد سالم العازمي

0071 بدر الحميدي مناور الخالدي

0072 احمد سالم قرموط الطشه الرشيدي

0073 احمد محمد علوش العازمى

0074 حمد خلف غالب المطيري

0075 فالح سالم محمد الهاجرى

0076 جمال صطام عبدالله العتيبي

0077 سلمان شبيب مبارك العازمي

0078 خالد عيسى موسى القروى

0079 على جمال عيسى بلوشى

0080 مشارى حمد مفلح العازمي

0081 خالد عبدالله عضيب سعد

0082 محمد حمود فالح مجلاد العازمي

0083 نايف راشد فرحان العازمى

0084 مشاري مطر ادهام الزيد

0085 نايف رفاعي الدباغ العازمي

0086 ابراهيم علي صالح الرشيدي

0087 احمد عبدالله مرزوق الغريب

0088 سالم حمد عواد سالم

0089 نواف سعد ندا العازمي

0090 حمدان براك مصبح العازمي

0091 سعود صالح قبلان الحيان

0092 عبدالله عيسى عبدالله الصايغ

0093 مشعل عطيه طه العنزى

0094 فهد ذياب نقا العازمي

0095 سعود سعد صقر المطيري

0096 عبدالعزيز سعود حميدى الوطرى

0097 فيصل فهد على الخنفور

0098 خميس محمد ناصر العجمي

0099 عبدالرحمن مبارك محسن الدماج

0100 مهند نوار قطيم العتيبي

0101 بدر راشد جنبان المرى

0102 خالد عبدالله ناصر العتيبي

0103 على سامى محمد العلى

0104 محمد ضويحي سلطان العجمي

0105 عبدالله محمد حمد العجمى

0106 فهيد عبدالله مبارك العازمي

0107 ضارى شعيفان عبيد العتيبي

0108 فاضل على عبدالرحمن المرى

0109 عبدالله عيسى حمزه الفيلكاوى

0110 عبدالله عبيسان الحميدي المطيري

0111 خالد محمد مسفر الهاجري

0112 علي عبدالمجيد سليمان سليمان

0113 عبدالهادى محمد مرزوق العواد

0114 مبارك محمد مرزوق العازمي

0115 مبارك سعد محمد العازمي

0116 جمعان حماد عامر العازمي

0117 محمد شبيب مبارك العازمي

0118 حمد ارشيد فالح العازمي

0119 فلاح سعد جليل الراجحي

0120 حمد سالم طالب المري

0121 مساعد ماجد جاسم العنزي

0122 نايف مبارك سالم العازمي

0123 منصور هادي نصار المحرول

0124 علي حسين سلطان البلام

0125 نايف محمد كميخ العجمى

0126 عبدالله ندا فهد المطيري

0127 سعود عايض حمد العجمي

0128 هادي عبدالمحسن مسفر العجمي

0129 نواف حجي ناصر غريبن

0130 فواز جلوى مطر العازمى

0131 نايف رفعان وحير العجمي

0132 ناصر مبخوت محمد العجمى

0133 عبدالله حمود مرزوق هداب

0134 نواف على خالد الزعبى

0135 سليمان سبيل زايد العازمي

0136 حمود سعد محمد العازمي

0137 بدر محمد حمود سعد

0138 على عيد محمد العازمى

0139 سالم سعود عبيد الكحلاوي العازمي

0140 بدر مطلق حماد العازمي

0141 نصار عايض ناصر المطيري

0142 فواز هادى محمد النمران

0143 خالد وليد عبدالله العون

0144 محسن السيد محسن سعود الصواغ

0145 حمد ناصر نوار العازمي

0146 خالد محمد عبدالله الحوطي

0147 رجب مروان محمد عبدالقادر

0148 عبدالعزيز عبدالرزاق عبدالله مظفر

0149 محمد يوسف يعقوب الخليفى

0150 عبيد سلمان سالم المطيرى

0151 فايز فالح راشد سالم

0152 بدر محسن عيد العازمي

0153 براك عبدالله يوسف ملك ال هيد

0154 محمد خالد حميد العازمي

0155 محمد فهد سعيد العجمي

0156 مشعل عبدالرزاق عبدالنبى العريان

0157 سلطان مقبل ردن الديحاني

0158 محمد سالم محمد بوعويان

0159 فيصل عبدالهادى سعد العميره

0160 طالب صقر جريش العتيبى

0161 محمد خالد حسين المانع

0162 عوض مسعود محمد العجمي

0163 محمد فاضل فالح العجمي

0164 محمد صغير محمد العجمى

0165 فايز راشد مسلم الشحومى

0166 احمد غازى شويش اللميع

0167 فرحان سعد حمود الزعبي

0168 عبدالله مطلق مرزوق العازمي

0169 مهنا عبدالمحسن ناصر المصيليت

0170 عبدالعزيز عبدالمحسن ناصر المصيليت

0171 بدر سعود مبارك العازمى

0172 عبدالله جاسم محمد الكندرى

0173 فايز عبدالله عبدالهادى الحجيلان

0174 محمد مزيد مرزوق العامر

0175 عبدالله محمد بادي العتيبي

0176 ثامر مرزوق فالح العازمي

0177 حسين على حسين الصالح

0178 منصور وسمي محمد الدوسري

0179 فيصل حمود غنيم الصويلح

0180 محمد مرزوق ضيف الله العتيبي

0181 طلال ناصر على بن بحلق

0182 نايف ناصر دغش السهلى

0183 سامي صالح سبيل العازمي

0184 متعب راضي مسلم الدماج العازمى

0185 ناصر عبيد حجى الرشيدى

0186 حسين عايض حسين العجمى

0187 فهد جازى متعب الرشيدى

0188 عبدالله عايض نبزان العازمي

0189 فايز مرزوق فلاح العازمي

0190 سلطان مدعث عبدالله العجمي

0191 محمد ماضى راشد الغريب

0192 فيصل مطلق مترك العجمي

0193 احمد مسلم سعران الدماج

0194 وليد خالد على العازمي

0195 منور فالح محمد العازمى

0196 على سالم مطلق العازمى

0197 احمد عقاب عبدالله العازمي

0198 فيصل خالد عيد العازمي

0199 سالم حمدان على بن بحلق

0200 صالح مطلق فلاح العازمي

0201 عبدالرحمن دخيل فلاح الرشيدي

0202 محمد عبدالله سلطان عرمان

0203 ناصر ثنيان محمد العراده

0204 انور حيدر خضير دنبوه

0205 محمد شريد دليميك العازمي

0206 عيد ربيع مسلوب الرشيدي

0207 فواز فهد محمد السعيد

0208 حزام زيد محمد انديله

0209 خالد شبيب رجا البغيلي

0210 سامى سعود سالم العازمى

0211 محمد ضيدان مسلم العجمي

0212 خالد عماش فهاد عماش

0213 جراح عايض معيفى المطيري

0214 يوسف اسماعيل رمضان مال الله

0215 على سعد فهد الرميضى

0216 قحصان مفرح زايد العجمى

0217 فهد حمود محمد العتيبى

0218 علي مشعان غلوم اشكناني

0219 بدر مران رجيبان الحربي

0220 ناصر محمد سعد العجمى

0221 فهد غزاي بن معلا المطيري

0222 حمد مسعود طالب المري

0223 خالد رفاعى الدباغ العازمى

0224 ضاوي ناحي طالع المطيري

0225 محمد خليفه عبدالله المطيري

0226 جمعان سيف حمود العازمي

0227 خالد عوض دبيس الغريب

0228 طلال حنيف جابر الحنيف

0229 مبارك زيد حمود الهاجري

0230 احمد فالح خليفه العازمي

0231 نايف عبدالعزيز عبدالحميد بوحمد

0232 على منادى مطلق النمران

0233 على محسن على الحربي

0234 نادر مساعد محمد الحماد

0235 طارق بجران على العواد

0236 علي حسين مجبل العازمي

0237 طلال محمد مطلق العازمى

0238 عيد مبارك سالم بوضريس

0239 محمد راشد سلطان العجمى

0240 حمد عادل جاسم العبيد

0241 عبدالله فالح محمد الدوسرى

0242 فهد على عبدالله العجمى

0243 فهد غضبان شبيب العازمى

0244 حبيب غلوم عبدالله حسن

0245 سعد محسن ماضى العجمى

0246 سعد هادى غنام السهلى

0247 فايز عبدالله غنام العتيبى

0248 عبدالله حيلان على الحربى

0249 فيصل خالد عبيد الدوسري

0250 جزاع شاعي حصيبان غالي

0251 فهد على محمد العجمى

0252 ثامر فالح هلال المطيري

0253 بدر محمد فهد نفل

0254 ناصر محمد حمود الثويمر