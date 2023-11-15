أعلنت بريطانيا اليوم الاربعاء، دخول نظام (تصريح السفر الإلكتروني) الخدمة رسميا لتعويض نظام التأشيرات السابق الذي طبق على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واكدت وزارة الداخلية البريطانية في بيان صحفي ان النظام الجديد دخل الخدمة اولا على مواطني دولة قطر قبل ان يشمل باقي دول مجلس التعاون ومنها الكويت بالاضافة إلى مواطني الأردن بداية من 22 فبراير المقبل.

واوضح البيان ان من يرغبون في زيارة المملكة المتحدة بداية من 22 فبراير المقبل عليهم التسجيل عبر تطبيق النظام الجديد ابتداء من الاول من ذات الشهر.

واضاف ان الحصول على (تصريح السفر الالكتروني) سيكون اسرع ولا يكلف سوى عشرة جنيهات (5ر12 دولار) كما انه متعدد السفرات وصالح لمدة سنتين.