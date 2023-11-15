عاطف رمضان



وجّه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد قياديي «الأشغال» إلى الاستعداد الكامل للأمطار، مشددا على أهمية رفع حالة الجاهزية الكاملة لكل قطاعات الوزارة المختلفة مع إعلان إدارة الأرصاد الجوية عن هطول أمطار لمتابعة الحالة المطرية التي تشهدها البلاد.



وتواجد الوزير الاستاد في غرفة العمليات بقطاع شؤون هندسة الصيانة لمتابعة الحالة المطرية للاطلاع على آخر المستجدات لموجة الأمطار التي تشهدها البلاد ووضع المناطق الحرجة.



كما وجهه الوزير الاستاد قياديي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية «وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزارة النفط، وقوة الإطفاء العام والحرس الوطني والإدارة العامة للطيران المدني».



وقامت الوزارة بتوزيع فرق الطوارئ على الأماكن الحرجة المتوقع أن تكون بها تجمعات للأمطار والأنفاق المختلفة لمتابعة آلية عمل غرف تصريف الأمطار في تلك الأنفاق والمواقع.