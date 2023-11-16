

هالة عمران



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تعقد الامتحانات للطلاب المصريين في الخارج إلكترونيا من خلال المنصة الخاصة بالامتحانات، موضحة أنه تم فتح باب التقدم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، على أن تعقد الامتحانات في الفصل الدراسي الأول بداية من السبت 13 يناير 2024 والفصل الدراسي الثاني من يوم السبت 25 مايو 2024، والدور الثاني تعقد الامتحانات بداية من 6 يوليو 2024، طبقا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الإلكترونية.



وأشارت الوزارة إلى أنها تعقد الامتحانات من فصل دراسي أول وثانٍ وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي، بدءا من مرحلة رياض الأطفال لغات حتى الصف الثاني الثانوي العام للطلبة المصريين في الخارج، ويمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام «أبناؤنا في الخارج» والعكس، كما يمكن للطالب الغائب في امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وبالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، يتم تحميل ملف التقييم وفقا لنظام دراسة الطالب عربي أو لغات من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ويقوم الطالب بأداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده، ثم يقوم ولى أمر الطالب برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الإلكتروني.



وقالت الوزارة، إن الطالب الذي لم يقم بتحميل ملف التقييم على المنصة في المواعيد المقررة، لا يتم اعتباره اجتاز العام الدراسي الحالي، ويحق له التقدم للعام الدراسي التالي، أما بالنسبة لامتحان الدور الثاني، فيعقد اختبار دور ثان للطالب في المقرر الكامل لمواد الرسوب في أي عدد من المواد الدراسية التي رسب فيها أو تغيب عنها، وكذلك المتخلفون بعذر مقبول عن امتحان الدور الأول بفصليه الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية.



وأشارت الوزارة إلى أن رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج «مائة وخمسون دولارا أميركيا»، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال حتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الالكترونية، كما حددت الوزارة خطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، حيث يتاح لولي الأمر إنشاء حساب خاص به على المنصة الالكترونية وتحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات «ابناؤنا في الخارج» من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر مع سداد مبلغ 150 دولارا أميركيا لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الالكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.



وأوضحت الوزارة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة ورفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات والمتابعة الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج للتأكد من وصول المستندات إلى المسئولين عن «امتحانات أبناؤنا في الخارج» مع متابعة البريد الإلكتروني، وفي حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسؤول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد.