القاهرة - خديجة حمودة



انتهت المدة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات امس والتي خصصتها لفترة تنازل المرشحين للسباق الرئاسي، عن ترشحهم لخوضه، ونشرها في الجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل، وذلك وفقا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية.



كما انتهت أيضا المدة المحددة لتغيير مركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واشترطت الهيئة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، حرصا على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.



وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة القرار رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، كما حددت 137 لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم، والتي ستتم فيها عمليات الاقتراع السري المباشر بحضور الناخب بشخصه إلى مقر اللجنة الفرعية في أي يوم من أيام الاقتراع الثلاثة المحددة للخارج من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء بتوقيت كل دولة، والإدلاء بصوته خلف ستار ووضع بطاقة الاقتراع الخاصة به في صندوق الاقتراع المخصص لذلك.



كما أصدرت الهيئة القرار رقم 30 لسنة 2023 الخاص بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز في الانتخابات الرئاسية بعد ان قامت بتوزيع الناخبين البالغ عددهم 67 مليون ناخب على اللجان الفرعية داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع «مدرسة» على مستوى الجمهورية.



وانطلقت الخميس الماضي أول أيام الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بالتزامن مع صدور قرار الهيئة الخاص بإعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة ورموزهم الانتخابية.



وعن محظورات الدعاية الانتخابية، فقد حددت ضوابطها ومحظوراتها، حيث حظرت على المرشحين وحملاتهم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.



كما حظرت استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.



وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي رمز النجمة - محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس - عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز النخلة - حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز السلم.



كما أتاحت «الهيئة» الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال موقعها الالكتروني باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.



وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.



كما يتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي، وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كل البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.