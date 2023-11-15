انتخبت الجمعية العمومية الـ 50 لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم نائبا لرئيس الاتحاد لتكون بذلك أول سيدة خليجية تتولى هذا المنصب الإعلامي العربي.



جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية لاتحاد (فانا) بمشاركة د.السالم والتي عقدت في أبوظبي تحت شعار (تأثير الذكاء الاصطناعي على عمل وكالات الأنباء) وبحضور ممثلي وكالات الأنباء الأعضاء.



وفيما شهدت الجمعية العمومية انتقال رئاسة الاتحاد من السعودية ممثلة بوكالة (واس) إلى الإمارات ممثلة بوكالة (وام) فقد أكد المجتمعون في عمومية (فانا) الـ 50 أهمية التعاون بين وكالات الأنباء العربية والعالمية لتعزيز آلية التواصل وتبادل المعرفة والتجارب خصوصا مع التطور الجديد وما يتعلق بتقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها الواسعة.



كما تم استعراض آخر ما توصلت إليه الوكالات الإخبارية من ناحية العمل والمنهجية والتقنيات ومفاهيم الإعلام الجديد علاوة على استعراض تقرير عن نشاط اتحاد (فانا) للعام 2023 - 2024 وما قام به الاتحاد من دورات تدريب لموظفي الوكالات الإخبارية العربية بالإضافة إلى الاطلاع على الدراسات التي قام بها الاتحاد لتطوير وتحسين أدوار الوكالات خصوصا مع التطور الحديث للإعلام الجديد.



كما تبادل مديرو وكالات الأنباء العربية الآراء والأفكار للوصول إلى آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم علاوة على تبادل المعلومات وصولا لتحسين كفاءة العمل في مجال الإعلام والصحافة إلى جانب مناقشة الاقتراحات لتذليل العقبات أمام تطوير العلاقات بين وكالات الأنباء العربية والعالمية.



ولفت المشاركون إلى أهمية الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في وكالات الأنباء وإيصال الحقيقة بكل مصداقية وشفافية إلى الشعوب خصوصا ما يتعلق بالقضايا والثوابت العربية.