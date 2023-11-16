قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن أسعار النفط انتعشت بوتيرة قوية هذا الأسبوع بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ يوليو 2023 بعد صدور عدد من التقارير التي سلطت الضوء على انتعاش الطلب على المدى القريب إلى جانب استمرار شح الامدادات.



وجاءت تلك المكاسب بعد أن أظهرت التقارير الشهرية الصادرة عن كل من «أوپيك» ووكالة الطاقة الدولية أن مخاوف الطلب خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت مبالغا فيها مما أدى إلى تراجع الأسعار، كما ساهم في تعزيز الأسعار استمرار الأوپيك وحلفائها خفض حصص الإنتاج، حيث أكدت السعودية وروسيا استمرار سياسات خفض الانتاج حتى نهاية العام الحالي، هذا إلى جانب دعوات العراق لفرض تخفيضات إضافية.



وأدت الشكوك المتعلقة بنمو الإنتاج الأميركي وكذلك وصول الطلب على السفر إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في الولايات المتحدة والتحقيق الذي أجرته وزارة الخزانة الأميركية في انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع الأسعار.



ووصلت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بمنتصف الأسبوع الماضي بعد تلاشي المخاوف المتعلقة باضطرابات الطلب الناجمة عن الحرب في غزة، في الوقت الذي استمر فيه تزايد إنتاج النفط الأميركي.



وانخفضت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت إلى ما دون مستوى 80 دولارا للبرميل في 8 نوفمبر 2023 ووصلت إلى 79.54 دولارا للبرميل، إلا انها أظهرت نموا متواصلا على مدار جلسات التداول الأربع التالية، فيما يعد أطول سلسلة من الأداء الإيجابي المستمر خلال شهرين، إلا أن الأسعار عاودت الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي خلال الأسبوع الماضي وانخفضت بنحو 14.5% من مستويات القمة بنهاية سبتمبر 2023.



وتراجعت أسعار كل خامات النفط تقريبا خلال شهر أكتوبر 2023، إذ انخفض متوسط سعر مزيج خام برنت بنسبة 3% ليصل إلى 91.12 دولارا للبرميل، كما انخفض متوسط سعر سلة الأوپيك المرجعية وسعر خام التصدير الكويتي بنسبة 3% ليصلا إلى 91.78 دولارا للبرميل و92.85 دولارا للبرميل، على التوالي، وشهدت تقديرات الاجماع لتوقعات سعر مزيج خام برنت ارتفاعا هائلا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي.



ومن المتوقع الآن أن تصل الأسعار إلى 90 دولارا للبرميل بنهاية الربع الرابع من العام 2023 مقابل 86.5 دولارا للبرميل المتوقعة الشهر الماضي لهذا الربع، كما تم رفع التوقعات للربعين القادمين، وفقا لتقديرات وكالة «بلومبيرغ».



الطلب العالمي



وعلى صعيد الطلب العالمي على النفط، فقد تم رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2023 هامشيا وفقا للتقرير الشهري الأخير الصادر عن الأوپيك. ومن المتوقع أن ينمو الطلب الآن بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا مقابل 2.4 مليون برميل يوميا المتوقعة الشهر الماضي، ليصل إلى 102.1 مليون برميل يوميا.



ويعكس التعديل التصاعدي ارتفاع الطلب المتوقع من قبل الصين خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2023، والذي يقابله خفض تقديرات الطلب للدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثالث من العام 2023.



كما تمت مراجعة بيانات الطلب للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن فترة الأرباع الثلاثة الأولى من العام، إلا ان ذلك قابله مراجعة التوقعات على المستوى الإقليمي. وفيما يتعلق بفئات المنتجات، من المتوقع أن يرتفع الطلب على وقود الطائرات خلال الأسابيع المقبلة بعد أن شهد اتجاهات ضعيفة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وفقا لوكالة «بلومبيرغ».



ومن المتوقع أن يتم دعم نمو الطلب من خلال زيادة الطلب على وقود الطائرات في آسيا والذي من المتوقع أن يرتفع جزئيا ليعوض بذلك انخفاض الطلب من أوروبا الشرقية والغربية وأميركا الشمالية.



من جهة أخرى، ظلت تقديرات نمو الطلب على النفط في العام 2024 دون تغير يذكر مقارنة بالشهر السابق، إذ استقرت عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب 104.3 ملايين برميل يوميا.



كما يتوقع أن يظل الطلب على النفط في الولايات المتحدة مرتفعا على خلفية زيادة الاستهلاك الشخصي. ووفقا لمنظمة «أوپيك»، ظل نشاط التصنيع في الولايات المتحدة منتعشا في حين من المتوقع أن تسهم بداية فصل الشتاء في تعزيز الطلب على وقود التدفئة.



ومن المتوقع أن يتأثر الطلب على النفط في أوروبا بانخفاض الطلب في ألمانيا بسبب الانخفاض الحاد للطلب على الديزل والنفثا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، ومن المتوقع أن يكون هذا الانخفاض هو الأكبر هذا العام لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.