في أقل من أسبوعين على تسلم المدرب البحريني الفارس عدنان العلوي القيادة الفنية لتدريب فرسان المسيلة، نجح النادي في استقطاب عدد كبير من الفرسان والفارسات الذين توافدوا خلال الأيام القليلة الماضية على مضمار النادي في منطقة صبحان، وأصبح العمل داخل أروقة النادي كخلية نحل.



وأكد المدرب عدنان العلوي أنه يتعامل مع إدارة محترفة متمثلة في رئيس النادي بدر طارق الميلم الذي وفر كل سبل الدعم للنهوض بالنادي من جميع النواحي الإدارية والفنية، وهناك إقبال كبير من الفرسان على الحضور إلى النادي سواء في الفترة الصباحية أو في الفترة المسائية لتعلم فنون رياضة قفز الحواجز.



وأوضح أن هناك تجاوبا كبيرا من الفرسان والفارسات، وأصبح النادي خلية نحل ونجح في اكتشاف وتطوير النادي، حيث ان هناك عددا من الفرسان كانوا يقفزون على ارتفاع 70 سم نجحوا حاليا في القفز فوق حواجز 120 سم بالإضافة إلى تضاعف عدد الفرسان المشاركين في النادي وهناك خطة متكاملة للنهوض بالنادي من كل النواحي. يذكر أن المدرب البحريني عدنان العلوي وصل البلاد مطلع الشهر الجاري وتسلم مهمة قيادة تدريب الفريق رسميا، ويطمح إلى تأهيل فارس أو اثنين من فرسان نادي المسيلة لتمثيل منتخب الكويت في البطولات الإقليمية.