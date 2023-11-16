يستعد مغني الراب الأميركي أندريه 3000 من فرقة «آوتكاست» (Outkast) لإصدار أول ألبوم منفرد له منذ 17 عاما، والذي يتميز بأنه يقتصر على مقطوعات موسيقية من دون غناء صادرة حصرا عن عائلة آلات النفخ الخشبية. وفي منشور على إنستغرام، أعلن الموسيقي والمغني والمنتج والممثل الذي يدعى أصلا أندريه بنجامين ويتحدر من أتلانتا في جنوب الولايات المتحدة، عن طرح ألبوم «نيو بلو صن» (New Blue Sun) الذي وصفه بأنه «ألبوم قائم بكامله على الموسيقى من دون غناء ويتمحور على آلات النفخ الخشبية» مثل: الفلوت.



وقال مغني الراب البالغ 48 عاما إنه «مهتم بآلات النفخ منذ زمن طويل»، معتبرا أن تركيزه على الفلوت «طبيعي». وأشار إلى أنه يحب «مزج الآلات». وأضاف: «أرغب حقا في قرارة نفسي بإصدار ألبوم راب».



واختتم الموسيقي المولود عام 1975 «ربما سيحدث ذلك يوما ما، لكن يجب أن أجد طريقة للتعبير عما أريده بطريقة مثيرة للاهتمام تناسب عمري». وكان أندريه بنجامين من أبرز وجوه الراب في الولايات المتحدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واشتهر مع شريكه موسيقيا بيغ بوي ضمن فرقتهما الثنائية «آوتكاست» بأغنيات عدة.



لكن أندريه الذي كان نجم الهيب هوب في أتلانتا، وصدر ألبومه الأخير عام 2006، غاب عن الساحة لسنوات، مكتفيا بالتعاون مع عدد قليل من النجوم الكبار كبيونسيه وكاني ويست.











