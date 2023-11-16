دارين العلي



تستمر أكاديمية المبدعين 5 التي ينظمها مكتب الشهيد بتقديم الدورات في مختلف مجالات الحياة بهدف صقل مواهب الأبناء وتوسيع مداركهم في تنمية الذات ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.



وقال مدير إدارة التوجيه والرعاية الأسرية محمد المطيري ان الأكاديمية تتناول هذا الأسبوع المحور الصحي وهو من ضمن المحاور الـ 4 التي تتحدث عنها الأكاديمية هذا العام.



ولفت إلى ان المحور الصحي يتألف من 3 ندوات، الأولى حول الإسعافات الأولية، والثانية تتعلق بالصحة والتغذية السليمة، أما الأخيرة فتتعلق بالتكنولوجيا والبيئة.



ولفت الى ان في المحور الصحي الكثير من المعلومات التي لا بد للأبناء من اكتسابها واستغلالها وقت الضرورة وخاصة فيما يتعلق بالإسعافات الأولية والتعامل مع الحدث.



أما فيما يتعلق بالغذاء الصحي، فلفت إلى أن المحاضرة تتناول كيفية التعامل مع التطورات في وقت يحتاج الإنسان الى الموازنة بين الرياضة والغذاء الصحي من جهة والرفاهية التي تحققها التكنولوجيا التي تساهم في تقليل حركة الشخص بمقابل الإقبال الشديد على الوجبات السريعة.



وفيما يتعلق بالثورة التكنولوجية والبيئة، لفت الى أهمية الأمر وخاصة حاليا في ظل زيادة نسب التلوث وكيفية الحد منها كالزراعة والتخضير وغيرهما من التقنيات الصحية.



وقدم هذه الدورات مجموعة من أبناء الشهداء المختصين في هذه المواضيع مما له أثر إيجابي في نفوس بقية الأبناء وتشجيعهم على الجد والاجتهاد للوصول إلى أعلى المستويات بالتطور والتفوق والنجاح. ويشارك عدد كبير من أبناء الشهداء في ندوات الأكاديمية، حيث أشاد ابنتا الشهيد فارس العنزي بشاير وشيماء العنزي بالدورات التي يقدمها المكتب ومساهمتها في بناء الذات وتطوير المهارات لديهم، آملتين ان تستمر هذه الدورات بآفاق أوسع ومجالات متعددة.