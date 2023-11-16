عبدالكريم العبدالله



عقد مجلس ادارة الجمعية الكويتية لإدارة الازمات والطوارئ اجتماعا خاصا لتدارس حالة الأمطار الموسمية التي تمر بها البلاد هذه الايام.



واستعرض عضو مجلس الإدارة ورئيس فريق الطوارئ بالجمعية ناصر البحيري تقرير دراسة خطة الطوارئ والاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها الجهات المختصة في البلاد وفق تصريحاتها، ومدى جاهزيتها بالمعدات اللازمة والطواقم الفنية المختصة للتعامل في هذه الظروف الاستثنائية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.



وقياسا على مراقبة الاوضاع في السنوات السابقة، فقد اشاد أعضاء مجلس الادارة بالجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة بالتعاون مع القطاع النفطي والجهات الأخرى بخطة الطوارئ الشاملة للاستجابة السريعة، والتي تظهر مدى جاهزية وتضافر جهود جميع جهات للتعامل مع هذه الحالة الاستثنائية الموسمية للأمطار والتي تم التأكيد فيها على سلامة المواطنين والمقيمين والتركيز على المواقع التي قد تتعرض للأخطار للحد منها قدر المستطاع وفق خريطة المخاطر.



واختتم الاجتماع بتوجيه رسالة الى جميع المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع التعليمات والارشادات التي تصدر من الجهات الرسمية المختصة ومتابعتها بشكل مستمر، وعدم الالتفات للمصادر غير الرسمية والإشاعات وتجنب الخروج إلى البر أو البحر في هذه الظروف الموسمية الاستثنائية حرصا على سلامتهم وإفساح المجال أمام الجهات المختصة للقيام بدورها.