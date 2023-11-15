عواصم ـ وكالات: أورد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أن إيران زادت بشكل واضح في الأشهر الأخيرة مخزونها من اليورانيوم المخصب، مواصلة تصعيدها النووي رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية بحسب وكالة «فرانس برس».



وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس، أي أكثر بـ 22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015 والذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها.



وبحسب التقرير ندد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، وقال ان ذلك تم بطريقة تؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على إجراء أنشطة التحقق بشكل فعال ولاسيما في مرافق التخصيب.