بيروت ـ خلدون قواص



دعا عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبوفاعور إلى عدم إخضاع المؤسسة العسكرية للتجاذبات السياسية أو للمزاجيات السياسية، وأكد على قرار الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي اللذين يدعوان إلى ضرورة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وتعيين مجلس عسكري لضمان استقرار المؤسسة الذي يعني استقرارا للبنان.



وقال أبوفاعور، بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان: نأمل أن يسلك التمديد لقائد الجيش طريقه إلى التحقق في القريب العاجل وليس من منطلق سياسي وليس لدينا غاية سياسية في هذا الأمر، لكن لدينا شعور بالضرورة الوطنية.



وأضاف: الصيغة الفضلى أن يتم التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري هذه الصيغة الفضلى التي يمكن أن تجري، وإذا كان هناك منطق لا يجوز تعيين قائد للجيش بغياب رئيس الجمهورية فالرد على هذا الأمر إضافة إلى مؤهلات ومواصفات القائد الحالي للجيش يكون بالتمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري كما قلت كي نضمن أن هذه المؤسسة تحظى بالاستقرار وكي لا يكون حول مؤسسة الجيش أي شعور من عدم اليقين يمكن أن يؤثر على المهمات الوطنية التي تقوم بها. كل شغور في أي مؤسسة غير مرغوب، وكل شغور ممكن أن يزيد المخاطر ونحن مع عدم حصول أي شغور في أي مؤسسة أمنية على الإطلاق، وأعتقد أن المداولات الأخيرة التي حصلت تقول إن هناك شبه تفاهم بين عدد كبير من القوى على أن المسؤولية الوطنية والضرورات الوطنية تقتضي أن يكون هناك تمديد وتعيين مجلس عسكري.



وتابع: أولوية الأولويات القضية الجليلة التي لا تتقدم عليها قضية أخرى وهي في واقعنا الوطني انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يجوز أن يتذرع بعضنا أننا مشغولون بما يجري في فلسطين، بالعكس ما يجري في فلسطين وما يجري على حدود لبنان وما يجري من اعتداءات إسرائيلية وما يجري في الداخل من أزمة اقتصادية ومعيشية واجتماعية يجب أن تكون دافعا للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وليس الانتظار، إلى حين حصول هذا الأمر الذي نتمنى أن يحصل في أسرع وقت ممكن، لا يجوز العبث أو التهاون في استقرار المؤسسات الضامنة لحياتنا الوطنية، تحديدا مؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية، وأعتقد أن الجميع يدرك ويعترف بأن الجيش اللبناني المؤسسة العسكرية اليوم هي الخيمة التي تحمي هذا الاستقرار اللبناني.



وختم: القضية الفلسطينية باتت معيارا للإنسانية ومعيارا للأخلاق، ودماء أطفال فلسطين والشعب الفلسطيني هي التي تضع الحد الفاصل بين ما هو إنساني وما هو وحشي، القضية الفلسطينية اليوم للأسف مع هذه الأثمان الكبرى التي تدفع من قبل الشعب الفلسطيني في هذه المحرقة الجديدة، محرقة العصر الجديد لم تعد معها القضية الفلسطينية قضية قومية فحسب، قضية دينية فحسب، أو قضية سياسية فحسب، بل باتت قضية أخلاق، وبموازاة وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني كان هناك اتفاق مع سماحته على أن هذا الأمر لا يتعارض على الإطلاق مع حماية لبنان من العدوانية الإسرائيلية، وعدم السماح بتحرير هذه العدوانية التي لطالما كانت كامنة للنيل من لبنان، والنيل من استقراره، والنيل من أمنه.