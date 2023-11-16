عبدالعزيز الفضلي



أعلنت احدى مدارس التعليم الخاص في المرحلة المتوسطة عن تعطيل الدراسة اليوم الخميس نظرا للحالة الجوية الطارئة. وقالت المدرسة، في إعلانها الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه أمس، «نظرا للحالة الجوية الطارئة، سيتم تعطيل الطالبات اليوم الخميس 16 نوفمبر، كما سيتم تمديد مدة الاجتماع من الساعة الثامنة حتى العاشرة ويكون دخول أولياء الأمور من باب الباصات». وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الإدارة المدرسية لديها اجتماع صباحا مع أولياء الأمور وفضلت تعطيل الدراسة، مشيرة الى انها اتخذت قرار التعطيل دون الرجوع لإدارة التعليم الخاص أو وزارة التربية.