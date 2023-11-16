عاطف رمضان



وجه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد قياديي «الأشغال» إلى الاستعداد الكامل للأمطار، مشددا على أهمية رفع حالة الجاهزية الكاملة لكل قطاعات الوزارة المختلفة مع إعلان إدارة الأرصاد الجوية عن هطول أمطار لمتابعة الحالة المطرية التي تشهدها البلاد.



وتواجد الوزير في غرفة العمليات بقطاع شؤون هندسة الصيانة لمتابعة الحالة المطرية للاطلاع على آخر المستجدات لموجة الأمطار التي تشهدها البلاد ووضع المناطق الحرجة.



كما وجه الاستاد قياديي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية «وزارات الداخلية والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والنفط، وقوة الإطفاء العام والحرس الوطني والإدارة العامة للطيران المدني».



ووزعت الوزارة فرق الطوارئ على الأماكن الحرجة المتوقع أن تشهد تجمعات للأمطار والأنفاق المختلفة لمتابعة آلية عمل غرف تصريف الأمطار في تلك الأنفاق والمواقع.



وعلمت «الأنباء» ان هناك تنسيقا بين وزارة الأشغال العامة والجهات الحكومية لتوفير الدعم والمعدات اللازمة للقيام بأعمال الطوارئ خلال موسم الأمطار.



وأوضحت المصادر ان فريقا من المختصين من الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري تواجد في المواقع الحرجة التي عادة تحدث فيها تجمعات لمياه الأمطار وتم نشر مضخات المياه في تلك المواقع سواء في الطرق الداخلية التي تخص «الأشغال» أو السريعة التي تخص «هيئة الطرق» وكذلك الأنفاق.



ولفتت المصادر إلى ان لجنة السيول اجتمعت بمشاركة أعضاء الجهات المشاركة. كما ان غرف العمليات في الوزارة تتابع عمل الفرق المنتشرة في طرق الكويت والأماكن الحرجة.



وأكدت المصادر انه تم تفعيل خطة الطوارئ منذ شهر تقريبا استعدادا للأمطار التي تشهدها البلاد خلال هذا الموسم.



وبينت المصادر ان كميات الأمطار التي شهدتها البلاد أمس كانت طبيعية وبحدود الطاقة الاستيعابية لشبكات المياه.