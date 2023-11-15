أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، أنه بناء على التقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني، وتوقعاتها بأجواء مناخية غير مستقرة، وتحسبا للحالة الجوية المتوقعة من أمطار غزيرة، تقرر تحويل الدراسة لتكون «عن بعد» في جميع المدارس الحكومية والخاصة في البلاد للمتعلمين، مع دوام الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس يوم غد الخميس 16 الجاري.



وأضاف الوهيدة أن هذه الخطوة تأتي حرصا واهتماما من وزارة التربية على استدامة التعليم، مؤكدا في الوقت ذاته عن جاهزية الوزارة لتحويل الدراسة عن بعد حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها وإعداد الميدان التربوي لها.



وناشد الجميع الالتزام بتعليمات وزارة التربية ومتابعة حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر التحديثات الرسمية المتعلقة بالدراسة.