أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أمس عن انطلاق فعاليات شهر العلوم في الكويت 2023 الذي يقام للعام الثاني على التوالي ويستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.



ويهدف شهر العلوم إلى إحياء ذكرى إنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، هذه المؤسسة الفريدة من نوعها التي أنشئت في ديسمبر عام 1976 ويرأس مجلس إدارتها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



ويعد شهر العلوم فرصة لتسليط الضوء على المشهد العلمي في الكويت، وتحفيز الشباب على الإقبال على تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لبناء كويت مستدامة بالمعرفة، وتحظى فعاليات شهر العلوم بأهمية بالغة لأنها بمنزلة منصات ديناميكية للاحتفال بشغف الإنسان بالمعرفة والابتكار والاستكشاف، كما أنها تركز على الاهتمام بعالم العلوم، ما يجعل المعرفة العلمية في متناول الجميع وجذابة للأفراد من جميع الأعمار.



وتتضمن فعاليات شهر العلوم عرض أحدث الإنجازات والاكتشافات، وأنشطة تشجع على التعلم العملي والتفكير النقدي والتعاون، والجمع بين العلماء والباحثين والمعلمين والجمهور لتعزيز الحوار بينهم وإلهام علماء المستقبل وتسليط الضوء على أهمية العلم في مواجهة التحديات العالمية، وتؤدي فعاليات شهر العلوم دورا رائدا في تعزيز المعرفة العلمية، وإيقاد شغف الاكتشاف، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا وابتكارا.



ويتضمن شهر العلوم لهذا العام مجموعة متنوعة من الموضوعات كل منها مصمم لاستكشاف الإنجازات العلمية والتقدم العلمي في الكويت والاحتفاء بها، فيما تشمل المواضيع الرئيسية لهذا العام: الأرض والفلك، والتغذية، والنفط والطاقة، والثورة الصناعية الرابعة، وعلوم المواد.