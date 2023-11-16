أتمت البلدية كافة التحضيرات والاستعدادات الخاصة بأعمال النظافة وتزيين ستاد جابر الدولي بأعلام الدولة بناء على توجيهات من المدير العام بالوكالة م.سعود الدبوس استعدادا لإقامة مباراة تصفيات كأس العالم لقارة آسيا الذي ستقام مساء اليوم الخميس.



وقامت إدارة العلاقات العامة ممثلة في مراقبة أعمال الزينة ورفع الأعلام بتزيين ستاد جابر الأحمد الدولي برفع أعلام الدولة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة داخل أسوار الاستاد وخارجها.



وشملت الاستعدادات عملية تركيب ساريات الأعلام وتزيينها بأعلام الدولة أمام بوابات الاستاد الرياضي، وكذلك حول ملعب الاستاد إلى جانب تزيين الاستاد من الداخل لإقامة المهرجان الرياضي بمناسبة اقامة مباراة تصفيات كأس العالم لقارت آسيا بين منتخب الكويت الوطني ومنتخب الهند.



وكلف فريق ميداني بإدارة نظافة بلدية محافظة الفروانية بالإشراف على خطة تكثيف أعمال النظافة حول محيط الاستاد الرياضي والشوارع والطرق المؤدية إليه ووضع 20 حاوية سعة 1100 لتر، مستخدمة في ذلك 50 عامل نظافة للكنس اليدوي و3 كناسات إلى جانب عدد من الآليات بالإضافة الى منع وقوف السيارات والشاحنات في الساحات المحيطة بالاستاد الرياضي لتأمين انسيابية حركة المرور.