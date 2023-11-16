ليلى الشافعي



أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أن ملتقى جمعية إنسان الخيرية يسهم في الارتقاء بأداء الجمعيات الخيرية وفق أفضل الممارسات الإدارية بما يحقق فاعلية ونمو القطاع والذي يعد من أهم الركائز التنموية لجميع القطاعات.



جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري خلال افتتاح ملتقى «إنسان الدولي لحوكمة العمل الخيري» أمس والذي استضاف متحدثين من السعودية وماليزيا والأردن والكويت.



وأضاف: انطلاقا من أهمية حوكمة العمل الخيري فقد قررت الجمعية إقامة هذا الملتقى لبحث تطوير العمل الخيري والمؤسسي، مشيرا الى ضرورة التعاون والعمل مع جميع الشركاء من أجل اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة، ومن هنا تلعب المنظمات الخيرية دورا بارزا بشكل متزايد في دعم أجندة التنمية المستدامة الدولية، كما يلعب القطاع الخاص دورا كبيرا في حل أزمات المناخ والمياه والغذاء والفقر، مشددا على أهمية تكاتف جهود الجميع لضمان تحقيق الأهداف واستدامتها.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان الخيرية الشيخ د.عثمان الخميس: ان تدشين أعمال الملتقى يأتي إيمانا بأهمية حوكمة العمل الخيري نظرا لأن مؤسسات العمل الخيري مازالت حديثة العهد بمعايير الحوكمة، لذا فإن تناول متطلبات الحوكمة وأهم التجارب الدولية التي تم تطبيقها في بعض الدول الإسلامية يعتبر من الأولويات العلمية للجمعية.



ولفت الخميس الى ان الملتقى تناول محورين الأول «الأسس النظرية» ويشمل مفهوم حوكمة العمل الخيري والألفاظ ذات الصلة بمبادئه والعوامل المؤثرة فيه، والثاني «التجارب العلمية» وأثر تعليمات حوكمة العمل الخيري.



وأوصى الملتقي بما يلي: ضرورة تطبيق الحكومة لمواكبة التطور العالمي، ونشر الوعي وثقافة وقيم الحوكمة في مؤسسات العمل الخيري وخلق ثقافة المساءلة، واستخدام أساليب البرمجة الخطية الحديثة لقياس كفاءة العمل الخيري في ضوء تطبيق مبادئ الحوكمة، وعمل دليل عام لممارسات الحوكمة كمرجع استرشادي للدولة بشكل عام ولقطاع العمل الخيري خاصة مع تحديثه بشكل مستمر ليواكب التغييرات والتطورات في مجال الحوكمة، وإنشاء إدارة لحوكمة العمل الخيري داخل كل جمعية أو مبرة خيرية وتبني منهج الحوكمة على مستوى الدولة.