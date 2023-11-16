إيماناً بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة، أنشأت الجامعة الأمريكية في الكويت AUK البيت الأخضر المتطور، وهو منشأة حديثة مصممة لتسخير إمكانات الزراعة العمودية.



وعقدت الجامعة شراكة مع Tower Garden USA، حيث تقدم تكنولوجيا الزراعة البرجية المتطورة التي تتضمن الزراعة من دون تربة، حيث تتميز بالتصميم الرأسي وإضاءة LED، وكفاءة إدارة المياه والمغذيات، كما تبرز زراعة الأبراج كحل موفر للمساحة وعالي الإنتاجية. ومن خلال زراعة النباتات عموديا، يمكن لهذه المزارع إنتاج كميات كبيرة من المنتجات الطازجة في مساحة صغيرة، مع استهلاك كميات أقل من المياه والطاقة مقارنة بطرق الزراعة التقليدية، إذ تعتمد هذه الأبراج على تقنية الزراعة الهوائية، ما يعني أن طريقة الزراعة هذه يمكن أن تكون من دون تربة بنسبة 100%. يتألف البيت الأخضر، الذي تبلغ مساحته 80 مترا مربعا، من ثلاثة أقسام رئيسية: منطقة البذر، منطقة زراعة وحصاد المزرعة البرجية، ومضخة المياه ومنطقة المغذيات، ويضم إجمالي 20 برجا، بما في ذلك 15 برجا قياسيا بها 13 أصيصا، و5 أبراج صغيرة تحتوي على 25 أصيصا، ومجموعة متنوعة من النباتات.