شارك الصندوق الكويتي للتنمية في مؤتمر بوابة التدريب العالمية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي أقيم تحت عنوان «دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من غايات التنمية المستدامة في مجال الإعلام والصحة والترفيه ضمن رؤية كويت جديدة 2035»، سعيا لإدماجهم في المجتمع من خلال الأنشطة المحلية والإقليمية والدولية، وأقيم المؤتمر في جامعة الكويت خلال الفترة من 13 حتى 15 نوفمبر.



كما شارك الصندوق في المعرض المصاحب للمؤتمر ومن خلال جناحه الخاص، حيث استعرض مطبوعاته وإصداراته الاعلامية التي تبرز دوره التنموي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



من جهتها، قالت مديرة بوابة التدريب العالمية كفاية العلبان إن المؤتمر يهدف الى مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، للمساهمة في تحسين حياتهم وحياة أسرهم من خلال مد جسور التعاون بين مختلف القطاعات في المجتمع المدني، ليصبح المجتمع الكويتي أكثر شمولا للجميع دون تمييز بسبب الإعاقة.



وأضافت العلبان ان الشراكة مع الصندوق لها أهمية كبيرة حيث يمتد التعاون بين الصندوق الكويتي وبوابة التدريب العالمية لأكثر من 10 سنوات حتى الآن، مما ساهم في تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة المعني بتعزيز الشراكة العالمية.



ولا يدخر الصندوق الكويتي جهدا في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية، بالأخص القضايا التي تدور حول أهمية تنمية الوعي الإعلامي تجاه أشخاص ذوي الإعاقة، وضمان توفير الخدمات الصحية لذوي الإعاقة.