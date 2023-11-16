رأت الكويت أن خطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأهداف التنمية المستدامة 2030 مصيرها الفشل في حال استمرار الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان وكرامته.



جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الديبلوماسي اسماعيل الكندري في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مناقشة تقرير أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح الكندري أن خطة الأمين العام لن تنجح إلا عبر صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه ومكتسباته ومحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب وعلى رأسهم الكيان الإسرائيلي المحتل.



وقال «إننا نناقش بندا مهما يهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة ومواجهة التحديات العالمية.. في ظل جرائم حرب ترتكب يوميا ضد الشعب الفلسطيني الذي يخضع تحت وطأة الاحتلال منذ 75 عاما».



وأشار الكندري إلى استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والأعيان المدنية، بالإضافة إلى قطع الماء والطعام والكهرباء والوقود عن قطاع غزة، علاوة على تصريحات حكومة الاحتلال الداعية إلى إبادة الشعب الفلسطيني والعمد على تهجيرهم بشكل قسري، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.



وأكد أن انتهاكات الكيان المحتل مخالفة لجميع التوصيات المذكورة في التقرير المتعلقة بالتدابير الاجتماعية والاقتصادية لمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، قائلا إن هذا «يدل على عدم احترام الكيان المحتل لدول المجتمع الدولي كافة وجميع الهيئات الأممية».



وفي السياق قال الملحق الديبلوماسي إن الكويت تثمن ما اتخذه المجلس بإصداره قرارين يدينان كل ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والجولان المحتل والتي تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وأعرب عن الأسف لاستمرار الكيان الإسرائيلي المحتل في انتهاكاته دون أي مساءلة أو أي رادع، الأمر الذي يزعزع الأمن والسلم الدوليين، مذكرا بأن الأمم المتحدة انبثقت من رحم المعاناة بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.



وجدد تأكيد حرص الكويت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أنها وضعت خطة تنموية تحت شعار «كويت جديدة» تهدف إلى إنجاز أهداف خطة التنمية الوطنية والتنمية المستدامة، سعيا لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي رائد في المجال المالي والتجاري والثقافي.