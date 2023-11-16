وقّعت الإدارة العامة للطيران المدني مع سلطة الطيران المدني في جمهورية البرتغال اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تحديث الترتيبات الثنائية وتنظيم التشغيل الجوي بينهما في مجال الطيران المدني.



وأوضح مدير عام الطيران المدني بالتكليف رئيس وفد الكويت لهذه المباحثات عماد الجلوي في اتصال هاتفي مع «كونا» أن الاتفاقية تتضمن قواعد تشغيل شركات الطيران الوطنية وتأخذ بالاعتبار النمو المستمر في حركة النقل الجوي للركاب والشحن.



وأكد الجلوي أن الاتفاقية تنسجم مع تحديث سياسة الإدارة لفتح الأجواء وتشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي لتسهيل حركة الركاب والشحن الجوي.



وذكر أنه من المهم ربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من المطارات الدولية من خلال شبكة عالمية للخطوط الجوية، مضيفا أن هذه الاتفاقية تعزز حركة النقل الجوي علاوة على تشجيع التبادل التجاري بين البلدين، كما تتيح خيارات جديدة ومتنوعة لخدمة المسافرين بين البلدين وتلبي متطلبات الناقلات الجوية الوطنية.



من جانبه، أشاد سفيرنا لدى جمهورية البرتغال حمد الهزيم، في تصريح مماثل لـ «كونا»، بأهمية مثل هذه الاتفاقيات في مجال الخدمات الجوية التي تسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين الصديقين.



وأشار الهزيم إلى أن هذه الاتفاقية تأتي كجزء من تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الكويت وجمهورية البرتغال ضمن الإطار العام للتعاون في عدد من المجالات المهمة.