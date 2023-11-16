قالت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) أمس ان فريقها التشغيلي يعمل على استئناف العمليات تدريجيا بمصفاة الزور بعد توقف مفاجئ.



وذكرت الشركة، في منشور على موقع «إكس»، أنها تعكف على اتخاذ كل الإجراءات لإعادة تشغيل مصفاة الزور بشكل تدريجي بعد الانقطاع المفاجئ، متوقعة أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل نحو 10 أيام للعودة للطاقة الإنتاجية السابقة، وفقا لـ «رويترز».



وكانت الشركة قالت يوم الأحد الماضي، إن إمدادات الوقود والغاز في المصفاة تعرضت إلى «انقطاع مفاجئ» بسبب خلل في أحد صماماتها الرئيسية.