شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت جلسة تداولات أمس على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها ومكاسب كبيرة بالقيمة الرأسمالية، على وقع الزخم الشرائي الذي استهدف الكثير من الأسهم القيادية في السوق الأول، والأسهم المتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي، والتي شهدت بدورها ارتفاعات جماعية ملحوظة.



وزادت القيمة السوقية لبورصة الكويت بـ 467 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 1.2% ليصل الإجمالي إلى 39.281 مليار دينار مقارنة بنحو 38.814 مليار دينار بجلسة الثلاثاء.



وعزز من اداء سوق الاسهم الايجابي في هذه المرحلة الافصاحات الجيدة للشركات المعلنة لنتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي جاءت مبشرة في مجملها بما يشير الى نتائج ختامية ايجابية للعام المالي الحالي، فضلا عن عودة اسعار النفط للارتفاع بالسوق العالمي، وصولا إلى الحالة الإيجابية التي جاءت مدفوعة بإدراج 3 أسهم كويتية على مؤشر مورغان ستانلي.



وقفزت سيولة البورصة امس بنسبة تصل إلى 40% بمحصلة اجمالية 59.1 مليون دينار، مقابل سيولة متداولة بلغت نحو 42.3 مليون دينار بجلسة اول من أمس، من بينها 44.94 مليون دينار سيولة السوق الأول، فيما استحوذ السوق الرئيسي على 14.16 مليون دينار من السيولة المتداولة.



وجاءت قفزة السيولة على وقع استهداف الأسهم القيادية في مقدمتها سهم زين الذي جرت عليه تداولات بقيمة تزيد على 9 ملايين دينار، وكانت «زين» اعلنت عن نتائج ايجابية بنمو 13.4% بإجمالي 172.2 مليون دينار أرباحا للاشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تلاه سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بتداولات قيمتها 8.7 ملايين دينار، تلاه سهم «ايفا فنادق» بإجمالي تداولات 5.2 ملايين دينار، ثم سهم «أرزان» بـ 4.6 ملايين دينار، وسهم «الوطني» بـ 4.4 ملايين دينار، ثم حل سهم ايفا بتداولات قيمتها 3.5 ملايين دينار، وسهم اجيليتي بتداولات قيمتها 2.9 مليون دينار، علما أن الشركة اعلنت ارباحا تقدر بـ 57.5 مليون دينار بنمو 39% خلال التسعة اشهر.



وارتفعت كذلك احجام التداول بنسبة 35% على أثر ارتفاع الأسهم المتداولة إلى 211 مليون سهم مقابل 157 مليون سهم أول من أمس، وجاء سهم «أرزان» بـ 26.2 مليون سهم، تلاه سهم «زين» بـ 17.9 مليون سهم، ثم سهم «ايفا» بـ 17.4 مليون سهم.



وشهدت اسهم 68 شركة ارتفاعا بالقيمة السعرية امس، في المقابل انخفضت قيمة اسهم 36 شركة، واستقرت قيمة اسهم 12 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 34 شركة، وقاد ارتفاعات السوق 10 قطاعات ارتفعت مؤشراتها الوزنية بجلسة امس، تصدرها قطاع الاتصالات بـ 2.2%



وارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة امس بشكل جماعي، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.3% بإضافة 97.5 نقطة ليصل المؤشر إلى 7278 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.6% بإضافة 33.9 نقطة ليصل إلى 5412 نقطة، ليرتفع على إثر ذلك مؤشر السوق العام بنسبة 1.2% بمكاسب 78.9 نقطة ليصل إلى 6633 نقطة.



3 أسهم كويتية جديدة على «MSCI»



أجرت مجموعة مورغان ستانلي «MSCI» المراجعة نصف السنوية لمؤشرات بورصة الكويت، وأظهرت المراجعة اضافة 3 اسهم لمؤشر الشركات الصغيرة، وهي مجموعة عربي القابضة، وشركة عقارات الكويت، وشركة الاتصالات الكويتية STC، على أن يتم تنفيذ نتائج المراجعة بإضافة الأسهم الثلاثة في 30 نوفمبر الجاري.



ويضم مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة اسواقا من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، ويخضع المؤشر للمراجعة نصف السنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وأضافت خلال المراجعة الأخيرة 7 أسهم خليجية من بينها الأسهم الـ 3 الكويتية.