محمود عيسى



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2023، تحت عنوان: (رسميا.. «البترول الوطنية» تطرح مستودع المطلاع)، قالت مجلة ميد إن شركة البترول الوطنية الكويتية طرحت مناقصة مشروع لإنشاء مستودع وقود تقدر قيمته بـ 800 مليون دولار، مشيرة إلى أن طرح المناقصة تضمن تحديد يوم 13 فبراير 2024 موعدا نهائيا لتقديم العروض. وأضافت المجلة أن وثائق المناقصة وضعت في متناول ايدي المقاولين في 12 نوفمبر 2023، ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل المناقصة في 17 ديسمبر المقبل، ويعرف المشروع باسم مستودع المطلاع الجديد للوقود.



ومن المتوقع أن يشمل نطاق المشروع ما يلي: تطوير مرافق الضخ الجديدة في مصفاتي النفط بميناء الأحمدي وميناء الشعيبة، ومد خطوط الأنابيب عبر البلاد من مصافي ميناء الأحمدي والشعيبة، وإنشاء مستودع للسوق المحلي، وتركيب أنظمة السلامة، وتركيب أنظمة مكافحة الحرائق، وبناء صهاريج التخزين.



تجدر الإشارة الى ان مجلة ميد كانت قد ذكرت في ديسمبر 2021 أن شركة وود غروب البريطانية كانت قد أكملت أعمال الهندسة والتصميمات الأولية المنقحة للمشروع والمتعلق بتطوير مستودع تسويق المنتجات النفطية في محافظة الجهراء بالكويت، والذي تعرض للتأخير فترة طويلة منذ ان تم الانتهاء من دراسات الجدوى في عام 2013.



وكانت الأعمال المذكورة أعلاه قد استكملت في الأصل في عام 2015 قبل أن تقرر شركة البترول الوطنية الكويتية ضرورة مراجعة التصميمات الأصلية.



وختمت مجلة ميد بالقول إنه قد تم تجديد مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت كجزء من مشروع الوقود النظيف بقيمة 16 مليار دولار، وفي سبتمبر 2021، قامت شركة البترول الوطنية الكويتية بتشغيل الوحدات النهائية من مشروع الوقود النظيف، الذي كان من شأنه دمج وتحديث مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي.



وبالتالي فقد ارتفعت الطاقة التكريرية إلى 454 ألف برميل يوميا و346 ألف برميل يوميا في مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي على التوالي.