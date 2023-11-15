وكالات: طالبت قطر بفتح تحقيق دولي في استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة.



جاء ذلك في بيان اصدرته وزارة الخارجية القطرية قالت فيه "تدين دول قطر بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي في غزة ما ادى لاستشهاد عدد من المرضى من بينهم أطفال ، وتعتبره جريمة حرب وتعديا سافرا على القوانين والاتفاقيات الدولية ، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة ، وامتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة.

واضاف البيان ، "وتطالب وزارة الخارجية بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين اممين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف المستشفيات من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي كما تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمحاسبة اسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين وتوفير الحماية اللازمة لالاف النازحين الذين يحتمون بالامجمع بجانب المرضى والجرحى والطواقم الطبية.



وحذرت الوزارة من ان "صمت المجتمع الدولي ، ازاء الجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سوف يشجع اسرائيل على المضي في ارتكاب المزيد من الفظائع مما يهدد بتوسع دائرة الغضب والعنف ويقود الى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة ، كما يؤدي لتلاشي الثقة بالمجتمع الدولي ومنظماته.



وجدد وزارة الخارجية القطرية في بيانها، "موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق واقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.