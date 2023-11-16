شاركت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، في قمة جريدة الجريدة الثانية، تحت عنوان «تقنية الأموال»، حيث تأتي مشاركة stc في إحدى حلقات النقاش تماشيا مع دور الشركة في ريادة تمكين التحول الرقمي في مجال الاتصالات وتوفير الحلول المبتكرة محليا وإقليميا.



وفي إطار المناقشات والجلسات الحوارية، شارك مشاري الحمد الرئيس التنفيذي لشركة البوابة الإلكترونية القابضة (البوابة الإلكترونية) إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة stc، في حلقة نقاش بعنوان «مميزات بنوك المستقبل».



وتحدث الحمد إلى جانب زملائه عن دور الاتصالات في دعم المميزات الرقمية للبنوك ومتطلبات التكنولوجيا المالية المتطورة من خلال العديد من الحلول المبتكرة. هذا، وتقدم البوابة الإلكترونية مجموعة واسعة من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن دمجها في نماذج الأعمال المختلفة لدعم العصر الرقمي المتسارع.



وشدد الحمد على الأسباب المختلفة التي أدت إلى زيادة معدلات اعتماد المستخدمين والعملاء الأفراد والشركات على حد سواء على الخدمات الإلكترونية، وتطرق إلى تأثير وباء كوفيد في إطلاق مسيرة التحول الرقمي للعديد من المؤسسات عبر مختلف القطاعات.



ولفت إلى أن مثل هذه الأحداث وغيرها، تظهر أهمية المميزات الرقمية التي يمكن أن تسهل استخدام الخدمات للعملاء، خاصة من خلال التنفيذ السليم، كما سلط الحمد الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه stc والشركات التابعة لها في السوق، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوفير مجموعة من الحلول المتكاملة التي يمكن أن تساعد الشركات في تحقيق أهدافها وتبسيط عملياتها وتعزيز رحلتها الرقمية.



هذا، وقد حضر القمة عدد من الإدارة التنفيذية في stc، بمن في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة م.مزيد الحربي، بالإضافة الى الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc محمد النصف، والرئيس التنفيذي للقطاع المالي في stc خالد المعيوف، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين آخرين من مختلف المؤسسات المشاركة.



وتتوافق مشاركة stc في هذا الحدث مع رؤيتها لقيادة الابتكار الرقمي وتقديم حلول متطورة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها والسوق الكويتي مع التأكيد على حرصنا على تشجيع وتطوير صناعة التكنولوجيا والابتكارات الرقمية ودعم مستقبل تقنية الأموال في الكويت.



وأشارت stc في بيان لها إلى أن المنصات المتخصصة، مثل قمة «تقنية الأموال» ضرورية لدفع مستقبل مشهد التكنولوجيا المالية في الكويت نظرا لأنه يمكن لقادة السوق والخبراء الاجتماع معا لمناقشة التطورات الرئيسية التي تحدث في الكويت وفي جميع أنحاء العالم.



وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر للمشاركين فرصة لمعرفة المزيد عن الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها الشركات الرائدة في الكويت في الصناعة المالية الرقمية.



جدير بالذكر، أن شركة البوابة الإلكترونية القابضة (e-portal) هي الذراع المتخصصة لـ stc في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى خدمات السحابة الإلكترونية، حيث تهدف إلى تقديم حلول الأعمال للقطاع المؤسسي في الكويت.



وتعد شركة البوابة الإلكترونية القابضة (e-portal) والشركات التابعة لها من أبرز الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت، حيث تتمتع بمكانة مرموقة وقاعدة عملاء ذات قيمة مضافة من الشركات والمؤسسات في كل من القطاعين الخاص والحكومي على حد سواء.