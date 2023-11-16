أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز أمل عبدالله الحملي في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار، وقد أقيم السحب تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وتم الإعلان عن اسم الفائزة يوم الاثنين 13 الجاري.



وقد أعاد البنك الأهلي الكويتي إطلاق حساب «الفوز» للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه الذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى.



وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرصا أكبر للفوز، بالإضافة إلى زيادة عدد الجوائز، بحيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20 ألف دينار، والجائزة الربع السنوية بقيمة 100 ألف دينار، بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار، مع الاستمرار بتنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار لكل فرصة إلى 10 دنانير.



ويشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب الأسبوعي يوم الاثنين 20 الجاري، حيث سيعلن اسم الرابح القادم، مشيرا إلى أنه كلما زادت المبالغ المودعة زادت فرص الفوز.