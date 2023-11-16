بدر الخرافي: نمو الأرباح نتيجة ما تقوم به «كابلات» من توسعات تشغيلية كبيرة محلياً وإقليمياً



أعلنت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (كابلات) عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث حققت نموا في أرباحها بلغ 60.12% لتبلغ 18.29 مليون دينار، بما يعادل 88 فلسا ربحية للسهم الواحد حتى 30 سبتمبر 2023، وذلك مقارنة مع أرباح بلغت 11.42 مليون دينار بواقع 55 فلسا للسهم للفترة المقابلة من عام 2022.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى 224.4 مليون دينار بزيادة 3.35% عن الفترة المقابلة، وسجلت الشركة إيرادات تشغيلية تقدر بـ 95.4 مليون دينار، بنمو يبلغ 16.6%، وذلك مقارنة بما حققته خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.



وتعقيبا على نتائج الشركة، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية م.بدر ناصر الخرافي أن نمو أرباح الشركة جاء في ظل ما تقوم به «كابلات» من توسعات تشغيلية كبيرة محليا وإقليما.



وقال الخرافي في سياق تصريحاته إن متانة وضع الشركة واستقرار مركزها المالي لهما الأثر الأكبر في دعم أدائها الدوري والسنوي.



وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على تنفيذ خطتها الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والتي تقوم على اقتناص الفرص ذات العوائد المتنامية والتوسع وفقا لقراءة دقيقة للأسواق مع مراعاة التطورات الإقليمية والعالمية.



وأوضح الخرافي أن التوسع المدروس وما لدى الشركة من عقود ومشروعات تشغيلية يضمن لها عوائد مجزية، منوها إلى أن الفريق الاستثماري لدى الشركة يعمل على استغلال إمكاناتها المالية وفقا للخطط المقررة دون الدخول في مخاطر غير محسوبة.



وتابع أن قدرات الشركة وأصولها التشغيلية تؤهلها للريادة في مجالاتها المتنوعة، متوقعا مواصلة تحقيق الإنجازات ومن ثم تعزيز حقوق المساهمين في المستقبل بما يلبي الطموح.