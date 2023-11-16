دعا بيت التمويل الكويتي (بيتك) جمهور العملاء إلى اليقظة والحذر عند الرغبة في التبرع أو تقديم المساهمات المالية إلى ضحايا الكوارث من خلال المواقع الإلكترونية، محذرا من خطورة أشكال جديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني ظهرت مؤخرا، تستخدم مواقع وهمية للسطو على أموال التبرعات، مما يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر والتأكد من أمان وسلامة وحقيقة الموقع الإلكتروني الذي يتم التبرع من خلاله.



وأوضح البنك أنه على العملاء التأكد من صحة هذه الروابط والمواقع من خلال الاتصال بالهيئة أو الجهة التي تتلقى التبرعات، ومن المستحسن أن يكون التبرع ضمن حملة معلنة وعبر مواقع معروفة ومؤمنة ولجهات مرخص لها بتلقي التبرعات وليس عبر روابط مزيفة.



وأشار «بيتك» في بيان صحافي ضمن جهوده في دعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، إلى أن المحتالين لا يتوقفون عن استحداث وسائل جديدة لإلحاق الأذى بمن يقعون في شراكهم، مستغلين التطور التقني الكبير في وسائل الدفع والأهمية المتزايدة للهواتف الذكية وشبكة الإنترنت، وتوجه الملايين لإنجاز معاملاتهم وتعاملاتهم اليومية عبر وسائل التقنية الحديثة، مما يدفع المحتالين إلى استدراج العملاء والحصول على المعلومات المهمة عن حساباتهم، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم، بطرق ووسائل عديدة.



ولفت البيان إلى أن بعض عصابات الاحتيال تستغل الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية وأوقات الحروب والأحداث السياسية، فتقوم بإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني تدعو للتبرع عبر تحويلات بنكية أو زيارة مواقع لجهات تتلقى التبرعات، وتستطيع من خلالها الاستيلاء على أموال المتبرعين دون وازع أخلاقي أو إنساني.



وأشار إلى أن بعض المحتالين ربما يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ويتعلمون من شبكة واسعة من البيانات مراجعة عمليات الشراء عبر الإنترنت والأنماط التي تشير إلى خصائص العميل الذي يطمحون إلى سلب أمواله واختراق خصوصيته، وهنا تنجح عمليات الاحتيال لأنها تبدو حقيقية وموائمة لاهتمامات الشخص وممارساته، حيث انتشرت حيل مستحدثة مثل الطرود البريدية غير الحقيقية، والفوز بجوائز وهمية والاستثمار مع شركات غير موجودة على ارض الواقع، وحيلة الشخص المهم، بالإضافة إلى استغلال المناسبات والكوارث والأحداث في جمع تبرعات لاتصل لمستحقيها.



وأوضح البيان ان الاحتيال اصبح عمليا يستهدف كل المستويات والأعمار، بأشكال مختلفة، يمكن أن تكون عرضا مغريا جدا لا يكون صحيحا، أوتحذيرا من مصرفك حول مشكلة في حسابك، أو حتى دعوة صداقة على الإنترنت، أو اتصالا هاتفيا للمساعدة، ويستغل المحتالون التكنولوجيا الحديثة، أو المنتجات والخدمات الجديدة والمناسبات الكبرى، لاختلاق قصص تسلب الشخص أمواله ومعلوماته.