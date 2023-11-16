أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنتزهات عدوان العدواني، عن نتائج أعمال الشركة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث أسفرت عن تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 2.2 مليون دينار، بربحية 11.19 فلسا للسهم الواحد، مقارنة مع صافي ربح بمبلغ 2.3 مليون دينار لنفس الفترة من 2022، وبربحية 11.8 فلسا للسهم.



وأضاف العدواني أن العائد على إجمالي الأصول بلغ 6.8% والعائد على حقوق المساهمين 7.3%، مشيرا إلى أن الشركة الكويتية للمنتزهات تقوم بالتوسع الجغرافي وتنويع استثماراتها وذلك لتعزيز جودة أصولها وتنمية حقوق المساهمين ما انعكس إيجابيا على نتائج الربع الثالث.