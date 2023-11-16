احتلت المرتبة الـ 14 في قائمة أفضل 50 صانعاً للعلامات التجارية العالمية الصينية لعام 2023

مبيعات وخدمات شيري تغطي أكثر من 80 دولة ولديها أكثر من 12 مليون مستخدم حول العالم



طارق عرابي - ووهو



استضافت شركة شيري الصينية الرائدة عالميا في صناعة السيارات، خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر، مؤتمرا دوليا بعنوان 2023 Chery International User Co-created Conference، في مدينة ووهو الصينية، بهدف استكشاف وتبادل الخبرات حول أحدث النماذج لبيئة المستخدم والتركيز على احتياجات وتطلعات المستخدمين في ظل بيئة تكنولوجية خضراء.



وجاء المؤتمر الذي دعي إليه أكثر من 600 عميل، بالإضافة إلى وسائل الإعلام العالمية الرئيسية ومدوني مواقع التواصل الاجتماعي، لمناقشة كل ما له علاقة بالبيئة الخضراء النظيفة والتكنولوجيا الجديدة ومستقبل صناعة السيارات، حيث قام فريق شبكة سيارات شيري الصينية خلال المؤتمر باستعراض خبرات «شيري» الممتدة في مجال البيئة الخضراء والتكنولوجيا الجديدة في صناعة السيارات، والتي تتماشى مع اهتمامات «شيري» بأهمية إنشاء نظام بيئي خاص بالمستخدمين واستكشاف احتياجاتهم وتطلعاتهم المتطورة، والتغلب على كافة التحديات وتحويلها إلى فرص نجاح، وترسيخا لمفهوم العلامة التجارية لشيري المتمثل في «الطاقة النظيفة الخضراء والتكنولوجيا والأسرة»، تم خلال المؤتمر تنظيم معرض على هامش فعاليات المؤتمر للمنتجات البيئية الخضراء بما يسهم في الدمج بين متطلبات العملاء والسيارات الذكية على وجه أكمل.



وخلال المؤتمر كشفت شيري العالمية عن أنماط الحياة الجديدة في ضوء التكنولوجيا الذكية، وذلك تعزيزا لإمكانيات الطاقة للمستخدم بما يتماشى مع قيمة العلامة التجارية ورؤيتها، حيث ركز «المؤتمر الدولي للمستخدمين لعام 2023» على دمج التكنولوجيا الرائدة بمنتجات شيري ذات الأداء المتميز.



وتجدر الإشارة إلى أن علامة شيري الصينية قد تم تصنيفها كأحد أفضل الشركات الصينية لبناء علاماتها التجارية العالمية في مجال السيارات، وتحتل المرتبة 14 في قائمة أفضل 50 صانعا للعلامات التجارية العالمية الصينية لعام 2023، والتي تم إصدارها من قبل كل من Kantar وGoogle، والتي تأتي تأكيدا على قوة ونمو العلامة التجارية.



ومنذ تأسيسها، نفذت شيري استراتيجية العولمة والتزمت دائما بالتنمية القائمة على التكنولوجيا، مع رؤيتها المتمثلة في بناء علامة تجارية للسيارات ذات قدرة تنافسية وتأثير عالمي، ونظرا لاعتمادها الدائم على السعي للابتكار التكنولوجي، أصبحت شيري أول شركة صينية لسيارات الركاب تقوم بتصدير مركبات كاملة وأجزاء CKD (ليصار تجميعها بالكامل في مصانع العلامة التجارية حول العالم). ومحركات وتكنولوجيا التصنيع والمعدات إلى السوق العالمية. ومن خلال تنفيذ استراتيجيات المنتج والتوطين، تركز شيري على تطوير الأسواق المحلية والدولية، وتعميق العولمة باستمرار، وتركز على جوهر العلامة التجارية المتمثل في البيئة والتكنولوجيا والأسرة.



وعلى مدار 26 عاما من التطوير، تغطي شبكة مبيعات وخدمات شيري أكثر من 80 دولة ومنطقة، ولديها أكثر من 12 مليون مستخدم حول العالم. وفي الوقت نفسه، نفذت شيري مجموعة متنوعة من أنشطة المشاركة المجتمعية في السوق العالمية، بما في ذلك التنمية الخضراء، وحماية البيئة، وتدريب الموظفين، وغيرها من المبادرات التنموية في مختلف المجالات، بهدف المساهمة في تنمية المجتمعات التي تعمل بها من خلال الجهود المستمرة وتوفير منتجات أفضل للمستهلكين حول للعالم.



ومنذ تأسيسها، اعتبرت شيري التكنولوجيا كأساس، وفي 2004 بدأت أعمالها في البحث والتطوير وفي 2008 بدأت تصنع مركبات متطورة واليوم أصبحت الشركة الوحيدة في العالم التي تقدم كفالة مدى الحياه على سياراتها، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه لقيادة العالم في مسار السيارات الكهربائية الجديدة واستخدام تكنولوجيا رائدة على مستوى عالمي لراحة المستخدمين، مع بذل كل الجهود اللازمة لضمان السلامة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة خفيفة الوزن.



حقائق وأرقام



في إطار توجهها المستقبلي، فإن شيري تطمح لئلا تكون مجرد سيارة صينية فقط وإنما ستكون علامة عالمية، لذا تسعى إلى تحقيق التالي:



٭ رصدت مجموعة شيري العالمية 100 مليار يوان للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.



٭ ما بين كل 4 سيارات صينية مصدرة بينها سيارة تنتجها شيري.



٭ تسعى شيري لإنشاء 300 مختبر للاستثمار في الطاقة النظيفة.



٭ 12 مليون عميل عدد عملاء شيري الحاليين.



٭ 91% نسبة النمو في العلامة التجارية.



٭ 30 دولة حول العالم شاركت في مؤتمر شيري العالمية.



٭ مبيعات سيارات تيغو 7 ارتفعت من 250 سيارة إلى 4000 سيارة سنويا.



٭ تواجد شيري في أكثر من 100 دولة حول العالم.



٭ 600 ألف سيارة شيري تصدر حول العالم سنويا.



٭ 220 ألف سيارة أنتجتها شيري في أكتوبر 2023 وهو رقم ضخم جدا.



100 إنجاز تكنولوجي مبتكر



خلال فعاليات يوم شيري للتكنولوجيا، تم كشف النقاب عن أكثر من 100 إنجاز تكنولوجي مبتكر ومجموعة من طرازات السيارات الكهربائية الجديدة.



وجاء كشف مجموعة شيري النقاب عن تصاميم المنتجات الجديدة والسيارات النموذجية. في الوقت الذي أعلنت فيه عن شراكتها مع عدد من الشركاء الدوليين والمطورين وشركاء السلسلة البيئية، لإنشاء «تحالف ياو غوانغ للتكنولوجيا»، في مبادرة هدفها بناء سلسلة ابتكار تكنولوجي للعصر الجديد، ما يسهم في تطوير صناعة السيارات عالية الجودة.



المشاركة في بناء «مدينة بيئية» على مدار 26 عاماً من التطوير



نفذت شيري بفعالية المفهوم الأخضر، وذلك من خلال تركيزها على منع التلوث والحفاظ على الطاقة، والإنتاج النظيف، مع التصنيع الأخضر الذي يقود الطريق. وقد سمح هذا لشيري بالتقدم من كونها شيري في ووهو إلى كونها شيري في العالم.



وخلال «قمة شيري الدولية للمستخدمين لعام 2023»، أطلقت شيري مبادرة عالمية للرفاهية العامة في ووهو، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المدينة لتعزيز حماية البيئة. بمساعدة التكنولوجيا الخضراء المتقدمة عالميا، تهدف شيري إلى المساعدة في التنمية الاقتصادية المطردة للمدينة والتحسين المستمر للبيئة، والمشاركة في بناء مدينة خضراء.



شيري تقدم 6 ملايين دولار لدعم الطفولة

وقعت مجموعة شيري العالمية اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بهدف تقديم الدعم اللازم للطفولة حول العالم، حيث قامت «شيري» بتقديم دعم مالي للمنظمة بمقدار 6 ملايين دولار كمساهمة منها في تحقيق أهداف المنظمة في هذا المجال.