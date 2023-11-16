أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) حصيلة جديدة للهجمات التي تتعرض لها القوات الاميركية وقوات التحالف الدولي ضد «داعش» منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وقالت الوزارة ان قوات أميركية تعرضت لـ 55 هجوما على قواعدها المتواجدة في سورية والعراق خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأميركيين بجروح طفيفة.



وقالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم «الپنتاغون» للصحافيين: منذ 17 أكتوبر رصدنا 55 هجوما على القوات الأميركية. منها 28 هجوما على القواعد الاميركية في سورية، و27 هجوما على قوات أميركية في العراق، مشيرة إلى إصابة 59 أميركيا.



وتشير هذه الحصيلة إلى الغضب الذي يجتاح الشرق الأوسط بسبب الموقف الأميركي الداعم لاسرائيل، وقد أعطت زخما لشن هجمات على القوات الأميركية من جانب قوات معارضة لوجودها في المنطقة.



ويتمركز نحو 2500 جندي أميركي في العراق ونحو 900 جندي في سورية في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم «داعش».