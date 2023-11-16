

ما أبرز الأدوية التي تسبب اضطراب عمل الكلى؟



وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، واحد من كل أربعة أشخاص في العالم، يعاني من مشكلة ما في الكلى. ولكن الكثيرين لا يعلمون بها إلا عندما يشعرون بالألم الشديد الذي تسببه. ويشير د.ألكسندر مياسنيكوف إلى أنه لتجنب عواقب مشكلات الكلى، يجب أن نعرف ما الذي يؤثر سلبا في صحة هذا العضو المهم.



ووفقا له، يعاني 700 مليون شخص (10% من سكان العالم) من القصور الكلوي المزمن، ومع ذلك يعتقد كل شخص أن كليتيه تعملان بصورة جيدة، وهذا غير صحيح، لأن أحد الأسباب الشائعة لأمراض الكلى هو الإفراط في تناول الأدوية.



ويقول: «نصف مضادات الحيوية التي نتناولها تؤثر على الكليتين. فمثلا المريض الذي يعاني من التهاب الحلق الفيروسي لا يحتاج إلى مضاد حيوي. ولكنه يأخذ مثل هذا الدواء، ما يؤدي إلى ضعف حاسة السمع وأحيانا يفقد البعض جزءا من وظائف الكلى لا رجعة فيها».



ويشير الطبيب إلى أن أهم مؤشر لصحة الكلى ليس الكرياتينين، بل معدل الترشيح الكبيبي. وأن أكثر الأدوية ضررا للكلى هي المسكنات وأدوية إنقاص الوزن، التي بعضها يحتوي على حمض الأرستولوشيك (Aristolochic acid) الذي يعتبر ساما للكلى.



ووفقا له، للحفاظ على صحة الكلى يجب الحفاظ على الوزن الطبيعي ومستوى ضغط الدم والغلوكوز والكوليسترول. ومن الضروري تجنب الأدوية غير الضرورية، وعدم استخدام المضادات الحيوية ومدرات البول ومسكنات الألم بشكل عشوائي. ويجب ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي متوازن.



المصدر: «فيستي. رو»